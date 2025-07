O femeie de 50 de ani și-a dat demisia ca să poată trăi permanent pe un vas de croazieră

Bettyann Chun a renunțat la jobul din marketink pentru a putea trăi pe un vas de croazieră FOTO: Bettyann Chun

O femeie care a renunțat la jobul de birou ca să poată trăi permanent pe mare spune că economisește mii de dolari pe an locuind permanent pe un vas de croazieră.

Bettyann Chun nu plătește ipotecă și nici chirie de când a renunțat la jobul din marketing pentru a deveni bucătar profesionist și, câțiva ani mai târziu, director de croazieră la Holland America Line, potrivit Real Estate.

Bettyann Chun petrece aproximativ nouă luni pe an pe mare, iar cnd este pe uscat își petrece timpul vizitându-și familia.

„După ce am acceptat jobul la Holland America Line, am ajuns la o înțelegere cu familia mea privind situația locativă atunci când nu sunt pe vas”, a spus ea.

„Familia mea a înțeles că durata contractelor înseamnă că sunt acasă doar trei-patru luni pe an. Așa că locuiesc într-una dintre casele familiei când nu sunt pe vas. Acest lucru mi-a permis să economisesc cheltuieli și să investesc economiile pentru viitor”, a mai explicat femeia.

Rezidentă în SUA, Bettyann lucra în analiza de marketing când a decis să urmeze cursuri de gătit.

A început să lucreze în restaurante din San Francisco când a văzut un anunț pentru Holland America Line.

„Am devenit bucătar profesionist și am lucrat pentru restaurante cu stele Michelin”, a povestit ea.

„Apoi, într-o zi, am dat peste un anunț care spunea: ‘Ești bucătar profesionist? Vrei să călătorești în jurul lumii?’ Și era un job de prezentări culinare pe vasele Holland America Line. Așa am ajuns să lucrez pe vase de croazieră, de aproape opt ani”, spunea femeia.

Bettyann Chun a trimis două videoclipuri pentru interviu făcute cu ajutorul unui prieten care lucrase anterior pentru Pixar și Lucasfilm, înainte să se trezească brusc în mijlocul oceanului, susținând demonstrații culinare.

După trei ani de demonstrații culinare, Bettyann a trecut la rolul actual de director de croazieră.

Este o schimbare de carieră la care Bettyann Chun nu s-ar fi gândit niciodată.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge să lucrez pe vase de croazieră,” a spus ea. „Am absolvit UCLA cu dublă specializare în istorie și științe politice, intenționând să devin avocat. Am mers la facultatea de drept, dar am renunțat devreme pentru că nu era pentru mine. Apoi am făcut o școală de business și am obținut un MBA în management global de brand. Am lucrat în analiza de marketing după absolvire și, pe măsură ce urcam pe scara corporatistă, m-am întrebat dacă asta este tot ce îmi doresc cu adevărat”, a mărturisit femeia.

Bettyann spune că zilele pe mare pot fi lungi și solicitante, uneori cu ture de 11 ore, dar îi place fiecare moment.

„Atât frumusețea, cât și realitatea muncii pe un vas de croazieră este că locuiești și lucrezi cu colegii luni la rând”, a spus ea.

„Vezi partea bună, partea rea și uneori și partea urâtă. Pentru cineva care lucrează pe uscat, este greu de înțeles dinamica ce se creează în timp. Partea frumoasă este că dezvolți prietenii minunate și uneori colegii devin ca o familie pe mare. Ceea ce face mai ușor să fii departe de familia reală atât de mult timp”, spune ea.

Povestea lui Bettyann vine pe fondul creșterii numărului de persoane care aleg viața pe mare pentru a face față crizei costului vieții.

Unii chiar și-au vândut casele pentru a „locui” pe mare.

O femeie din SUA a mers atât de departe încât și-a cumpărat un apartament de 2,9 milioane de dolari pe un vas de croazieră rezidențial personalizat.

Alții aleg să sară din croazieră în croazieră, profitând de oferte după oferte pe vasele de croazieră convenționale.

O altă femeie, tot din SUA, a povestit cum trăiește permanent pe vase de croazieră cu doar 3.350 de dolari pe lună.