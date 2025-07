Bugetarii amenință că blochează țara. Angajații ANAF refuză să mai lucreze. Proteste spontane la INS, Mediu și Primăria Capitalei

Bugetarii au ieșit în stradă miercuri pentru a treia zi și amenință că blochează țara. FOTO: colaj Agerpres/Antena 3 CNN

Bugetarii au ieșit în stradă miercuri pentru a treia zi și amenință că blochează țara, dacă Guvernul nu renunță la tăierea veniturilor angajaților. Cele mai dure amenințări vin de la angajații din Finanțe. Dacă tăierile de sporuri nu se vor opri, angajații amenință că nu vor mai veni la serviciu în zilele în care trebuie virați banii pentru pensii și salarii. Sunt proteste miercuri la Institutul Național de Statistică (INS), Primăria București și la Ministerul Mediului. Proteste sunt anunțate și la casele de pensii.

Finanțiștii continuă protestele demarate luni, prin care contestă tăierea sporurilor, decizie luată de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Așa cum anunțau încă de luni, angajații ANAF au întrerupt activitatea, pentru a doua zi la rând.

Angajații de la INS, Ministerul Mediului șu de la Primăria București au întrerupt lucrul pentru un protest spontn. Oamenii au ieșit în fața insituțiilor unde lucrează și și-au epxrimat nemulțiumirile față de măsurile fiscale anunțate.

De asemenea, angajații afiliați la TESA anunță că vor contestat OUG în instanță pentru că nu au fost chemați la discuții la Ministerul Sănătății.

Proteste la ANAF în mai multe județe

Finanțiștii maramureșeni au ieșit în fața sediului instituției, în semn de protest față de măsurile luate de Guvern. Aproximativ o sută de angajați au oprit lucrul între orele 9 și 11.

Buzău: Finanţiştii au ieşit pentru a treia zi în stradă - 'Am ajuns să aducem de acasă scaune'

Angajații au solicitat condiţii de muncă adecvate şi salarizare pe măsura activităţilor desfăşurate, susţinând că în anumite situaţii nu mai există nici hârtie sau scaune pe care angajaţii să lucreze la calculator, bunuri pe care sunt nevoiţi să şi le achite din propriul buzunar.



În jur de 200 de angajaţi ai Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) Buzău au ieşit în faţa instituţiei cu pancarte pe care se puteau citi mesaje precum "Nu ne mai huliţi! Am făcut politica Guvernului, acum plătim doar noi preţul greşelilor".



"Este a treia zi de proteste şi o să mai urmeze până când guvernanţii ne vor băga în seamă şi vor înţelege importanţa ANAF în colectarea la bugetul de stat. Evaziunea fiscală se diminuează cu inspectorii ANAF, cerem guvernanţilor să declare ANAF o instituţie de siguranţă naţională. Încearcă măsuri pompieristice. Credeţi că ţara iese din criză tăind un spor la o anumită parte a bugetarilor? Nu vor să colecteze, dacă doreau să colecteze ne-ar fi chemat la Bucureşti, veneam cu toţii, noi aducem soluţiile, vrem să colectăm, nu avem pârghiile necesare", a declarat liderul Sindicatului Finanţelor Publice Buzău, Adrian Radu.



Sindicaliştii atrag atenţia că tăierile unor sporuri, care vor diminua salariul angajaţilor, vin pe fondul creşterii preţurilor la facturi, combustibili şi alimente. Totodată, angajaţii reclamă condiţii de muncă improprii.



"Nu am întrerupt lucrul cu publicul, dacă întrerupem nu mai primesc salarii profesorii, cei din Sănătate, pensionarii, dar guvernanţii probabil asta vor atât timp cât suntem în stradă. Am atras atenţia elegant şi cu responsabilitate, dar nu ne bagă în seamă nimeni. Probabil asta vor, să se închidă ţara, că altă soluţie nu există. Colegii sunt nemulţumiţi, dacă am ajuns să aducem de acasă scaune. Noi, la Ministerul de Finanţe, în cadrul ANAF, nu avem banalul scaun pe care trebuie să stăm la calculator, ni-l cumpărăm din bani personali. Nu avem bani pentru hârtie, ne-au anunţat că până în octombrie trebuie să ne descurcăm cu hârtia, să cerşim la agentul economic sau să cumpărăm din banii personali pentru a merge activitatea. Ne-a ajuns cuţitul la os, nu se mai poate, după lipsa de reacţie a factorilor de decizie nu văd altceva decât o grevă generală", a afirmat liderul de sindicat.



La Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău figurează aproximativ 300 de angajaţi.

Cluj: 100 de angajaţi ai ANAF au declanşat un protest spontan

Aproximativ 100 de angajaţi ai ANAF Cluj au declanşat și ei un nou protest spontan, ca urmare a unor nemulţumiri salariale.

"Avem aceeaşi nemulţumire - reducerea veniturilor. Şi o nemulţumire şi mai mare datorată faptului că nu se fac, cum au promis, aceste reforme, adică se începe iarăşi de jos în sus.

Iarăşi o nemulţumire, că suntem supuşi unei campanii media de defăimare constantă, că noi am fi de vină că a crescut deficitul şi că nu se colectează TVA. Cam 100 de persoane au fost la protest, dacă am numărat bine. Sperăm să avem o întâlnire cu ministrul de finanţe, să rezolvăm din nemulţumirile oamenilor, sperăm să nu ajungem la grevă", a declarat pentru Agerpres preşedintele Sindicatului Solidaritatea, care reprezintă sindicate din ANAF şi Finanţe, Dorin Modure.



Angajaţii ANAF Cluj au mai declanşat un protest spontan şi luni, din aceleaşi motive, la care au participat 200 de persoane.

Sunt proteste și la ANAF Galați, unde angajații spun că pierd la salariu chiar și 1.000 de lei și i-au în calcul să plece în mediul privat.

Dolj: Angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu şi SGA au protestat împotriva tăierilor salariale

Angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu şi ai Serviciului de Gospodărire a Apelor Dolj au protestat la sediile instituţiilor în semn de nemulţumire faţă de tăierea sporului de condiţii vătămătoare şi a celui pentru complexitatea muncii, ceea ce le va diminua veniturile lunare sub salariul minim pe economie.



Oamenii spun că desfăşoară o activitate cu riscuri, intervin la inundaţii, lucrează cu substanţe chimice şi sporurile au fost câştigate inclusiv în instanţă. Ei vor continua protestele şi joi iar dacă Guvernul Bolojan nu va reveni asupra deciziei sunt hotărâţi să treacă la blocarea Drumului European 70.



"Am protestat şi ieri, am protestat şi azi, protestăm şi mâine şi în cazul în care nu reuşim să rezolvăm problemele vom bloca DE 70. Suntem foarte supăraţi că prin tăierea sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă şi a sporului pentru complexitatea muncii vom rămâne cu mai puţin de minim pe economie. Avem colegi care intervin la inundaţii, avem colegi care lucrează în laborator cu substanţe, avem colegi care prelevează probe, colegi care sunt acum la Praid, sunt la inundaţii. Deci nu poţi tu, Bolojan, să spui că noi avem spor nesimţit de condiţii vătămătoare sau salarii nesimţite. Şi asta în condiţiile în care ei, parlamentarii, iau câte 11.000 lei salariu, 27.000 lei pentru cabinet, sumă forfetară, iau 4.500 lei pentru cazare, 2.600 lei pentru carburant, 1.500 lei pentru masă. La ei nu se taie nimic? Ne taie tot nouă? Suntem foarte supăraţi", a declarat pentru Agerpres liderul sindical din cadrul ABA Jiu, Georgiana Drugă.



Potrivit sursei citate, ministrul Mediului ar intenţiona să dea afară 50% din salariaţii Administraţiei Naţionale "Apele Române".



Salariaţii Administraţiei "Apele Române" susţin că reducerea personalului înseamnă subdimensionarea echipelor de intervenţie, ceea ce duce la expunerea comunităţilor la riscuri majore în situaţii de urgenţă: inundaţii, poluări, accidente hidrotehnice.

De asemenea, zeci de angajați de la agenția bazinală a apelor Mureș au protestat astăzi timp de o oră pe motivul tăierii sporurilor.

Oamenii spun că, dacă vor rămâne fără sporuri vor avea mulți dintre ei salariul minim pe economie.

Și salariații de la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, Sistemul de gospodărire a Apelor Vaslui, au încetat lucrul miercuri.

Timp de două ore, de la 9,00 la 11,00, angajatii au ieșit în fața sediului unității , purtând în mâini pancarte cu revendicările lor. Ei sunt nemulțumiti de pachetul de măsuri propus și de faptul că nu au fost chemați la consultări.