Viktor Orban a felicitat AfD pentru rezultatul alegerilor din Germania, nu pe Merz. Elon Musk i-a trimis un mesaj lui Alice Weidel

Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a felicitat partidul de extremă dreaptă Alternative für Deutschland pentru rezultatul alegerilor, dar a ignorat în mod neobișnuit partidul câștigător CDU/CSU, și pe viitorul Cancelar al Germaniei, Fridriech Merz.

Orbán, care s-a întâlnit cu liderul AfD Alice Weidel la Budapesta în ultimele săptămâni ale campaniei, a declarat:

Alice Weidel și Tino Chrupalla, liderii AfD, au spus, într-o conferință că partidul va depăși CDU în alegerile din următorii ani și va „aduce ordine în Germania”. Weidel a menționat că partidul a câștigat de două ori mai multe voturi în estul Germaniei decât CDU, asigurându-și 45 din 48 de mandate parlamentare disponibile acolo.

Întrebată dacă a fost contactată de Elon Musk în urma rezultatului electoral puternic al AfD, Weidel a spus:

În această dimineață, când am pornit telefonul, am văzut că am primit apeluri și mesaje din SUA, inclusiv de la Elon Musk cu felicitări personale.

Voi suna astăzi. Suntem puterea din Germania care este recunoscută la nivel internațional. Suntem în contact cu toate părțile și asta include administrația Trump.