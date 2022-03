Negociatorii ruși dezvăluie modelul pe care Moscova vrea să îl aplice în Ucraina | Consilierul lui Zelenski: "Se negociază garanțiile de securitate"

AFP îl citează pe șeful negociatorilor ruși, Vladimir Medinski, care spune că delegația sa insistă ca Ucraina să își asume un statut comparabil cu al Suediei sau Austriei, state europene neutre.

Medinski (foto) a precizat că discuțiile sunt "lente și dificile" dar Kremlinul vrea "pace, cât mai curând cu putință".

Oficialul rus a precizat că sunt în discuție și statutul peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014, și teritoriile aflate sub controlul separatiștilor pro-ruși.

La rândul său, negociatorul-șef al delegației ucrainene, Mihailo Podoliak, a scris pe Twitter că "pe masa negocierilor este modelul garanțiilor de securitate pentru Ucraina".

"Ce înseamnă asta? Un acord strict, cu un număr de state-garant care își asumă obligații juridice clare de a împiedica în mod activ un atac asupra Ucrainei", a precizat Podoliak.

