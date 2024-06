Zelenski este „recunoscător României” pentru sistemul Patriot primit: „Ne va ajuta să ne protejăm mai bine oamenii”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că decizia României de a oferi ţării sale un sistem de apărare aeriană Patriot va consolida scutul de apărare aeriană al Ucrainei.

„Sunt recunoscător României și președintelui Klaus Iohannis pentru că au luat decizia de a furniza Ucrainei un sistem suplimentar de apărare aeriană Patriot”, a transmis Volodimir Zelenski, joi, într-o postare pe X.

„Această contribuţie crucială ne va consolida scutul aerian şi ne va ajuta să ne protejăm mai bine oamenii şi infrastructura critică de teroarea aeriană rusă”, a continuat şeful statului ucrainean pe platforma X, după ce Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a decis, joi, ca România să doneze un sistem de rachete sol-aer PATRIOT către Forţele Armate ale Ucrainei.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.



This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…