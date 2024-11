Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu să o felicite și să o invite la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sunat-o luni pe Maia Sandu pentru a o felicita cu ocazia obținerii unui nou mandat de președinte în Republica Moldova și a invitat-o într-o vizită oficială la Kiev.

„Am avut o discuţie telefonică cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Am felicitat-o pentru victoria sa în alegerile prezidenţiale şi mi-am exprimat sprijinul pentru opţiunea europeană a poporului Republicii Moldova în numele poporului ucrainean”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

I spoke with the President of Moldova @sandumaiamd and congratulated her on winning the presidential election.



On behalf of the Ukrainian people, I expressed our solidarity with the European choice of the Moldovan people.



