F1: Antonelli a fost sancţionat după ce l-a lovit din spate pe Verstappen, pe circuitul de la Spielberg

Antonelli şi-a recunoscut greşeala în faţa presei şi şi-a cerut scuze / sursă foto: Getty Images

Pilotul italian Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a primit o penalizare de trei locuri pe următoarea grilă de start după ce l-a lovit din spate pe Max Verstappen (Red Bull), eliminându-l din primul tur al Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei, informează AFP, potrivit Agerpres.



Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), cvadruplul campion mondial, a fost constrâns să abandoneze în primul tur al cursei de pe Red Bull Ring, după un acroşaj cu Antonelli. Plecat de pe poziţia a şaptea a grilei de start, Verstappen a fost lovit din spate în virajul trei de Antonelli, ale cărui roţi s-au blocat la o frânare bruscă ce a antrenat derapajul său, neputând evita coliziunea.



„Nu am avut noroc, dar se poate întâmpla, nimeni nu face asta în mod expres. A fost un weekend cu ghinion pentru echipă. Titlul? Eu nu vorbesc niciodată de campionat, pentru că pierdem puncte în fiecare weekend. Este o lovitură dură să nu câştigi puncte, deci trebuie să analizăm ce putem face mai bine”, a declarat "Mad Max" pentru Canal+.



La rândul său, Antonelli, care dispută primul său sezon în Formula 1, şi-a recunoscut greşeala în faţa presei şi şi-a cerut scuze.



„Nu am frânat prea târziu, ci am frânat foarte tare pentru că eram în spatele altor monoposturi. Mi s-au blocat roţile spate şi nu am putut opri maşina. Maşina a alunecat şi deci accidentul inevitabil s-a produs”, a explicat pilotul de 18 ani.



Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, a 11-a etapă a Campionatului Mondial.