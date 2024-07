Formula 1: Red Bull Racing a sărbătorit 20 de ani. Cătălin Ghigea: „S-a lansat oficial și primul hypercar Red Bull, RB17”

Goodwood Festival of Speed. FOTO: Getty Images

Cătălin Ghigea a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre cum a sărbătorit Red Bull Racing 20 de ani la Goodwood Festival of Speed, eveniment care are loc în fiecare an în Marea Britanie. De asemenea, s-a lansat oficial și primul hypercar Red Bull, RB17. În acest weekend, are loc Marele Premiu al Ungariei.

Red Bull Racing a sărbătorit 20 de ani, la Goodwood Festival of Speed, eveniment care are loc în fiecare an în Marea Britanie.

„Red Bull Racing a sărbătorit 20 de ani. Goodwood Festival of Speed, eveniment care are loc în fiecare an în Marea Britanie, unde sunt prezenți foarte mulți oameni. Red Bull a ales acest eveniment. Pe acest traseu scurt de coastă l-am avut și pe Christian Horner, care s-a urcat pentru prima dată într-o mașină de F1. Au fost prezenți și Max Verstappen, Sergio Perez și piloți din istoria echipei Red Bull, David Coulthard și Mark Webber. S-a lansat oficial și primul hypercar Red Bull, RB17. Numele are o însemnătate aparte, pentru că fiecare mașină din F1 are o prescurtare. În 2020 mașina Red Bull s-a numit RB16, iar regulamentul trebuia să intre în vigoare în 2021, dar pandemia a amânat cu un an intrarea în vigoare a noului regulamentului. Și atunci mașina din 2021 s-a numit 16B. Prin urmare, 17 nu a fost folosită”, a explicat Cătălin Ghigea.

Programul Marelui Premiu al Ungariei:

Vineri:

Antrenament 1: 14:30 (AntenaPLAY)

Antrenament 2: 18:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

Antrenament 3: 13:30 (AntenaPLAY)

Calificări: 17:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică: