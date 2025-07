Formula 1, spectacol și prevenție. Bernd Maylander: Chiar dacă se plâng că mașina de siguranță este mai lentă, piloții înțeleg de ce

sursa foto: Getty

În Formula 1, siguranța pe pistă este atent coordonată de echipa mașinii de siguranță, aflată în permanentă legătură cu comanda curselor. În momentul în care sunt trimiși în acțiune, membrii echipei cunosc deja situația și știu exact ce au de făcut.

Chiar dacă uneori piloții se declară nemulțumiți de ritmul impus de safety-car, aceștia acceptă măsurile, conștienți că intervențiile au exclusiv scop preventiv.

În Formula 1, fiecare secundă contează, mai ales când e vorba de siguranță, spune, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, Bernd Maylander, pilotul de safety-car cu experiență de 25 de ani pe pistă.

„Dacă suntem trimiși în acțiunea, știm ce s-a întâmplat, știm ce avem de făcut. Și, cum spun mereu, siguranța este pe primul loc. Raportăm către Race Control (Comanda Curselor – n.r.), dar decizia finală le aparține întotdeauna lor”, a declarat acesta, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Toți piloții știu ce înseamnă prezența safety-car-ului pe pistă. Chiar dacă se plâng că uneori e prea lent, înțeleg că totul ține de siguranță.

„Toți piloții au o relație foarte bună între ei. Ei știu ce am făcut, știu că am fost pilot de curse. Știu ce am de făcut în mașina mea. Chiar dacă uneori se plâng că mașina de siguranță e mai lentă, în final înțeleg de ce. Și cred că toți piloții știu că mașina de siguranță este trimisă pe pistă din motive de siguranță”, mai spune acesta.

Formula 1 atinge viteze tot mai mari, dar și standarde tot mai ridicate de siguranță. Dar pentru fani nimic nu se schimbă. Atmosfera rămâne în continuare la cote maxime.

„Cu siguranță, Formula 1 devine din ce în ce mai rapidă. Devine din ce în ce mai sigură. Suntem deja la un nivel foarte ridicat, dar este excelent pentru sport. Iar dacă te uiți în jur, la spectatori, cred că este un eveniment de motorsport fantastic, apreciat în toată lumea”, crede Bernd Maylander.

Marele Premiu al Marii Britanii poate fi urmărit duminică, pe Antena 1, de la ora 17:00.