Formula 1: Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite. Podiumul este completat de Leclerc și Verstappen

<1 minut de citit Publicat la 23:48 25 Oct 2026 Modificat la 23:49 25 Oct 2026

Kimi Antonelli. Foto: Getty Images

Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, a câștigat, duminică, Marele Premiu al Statelor Unite. Deși a terminat pe locul 1, italianul nu a devenit încă campion mondial, deoarece Lewis Hamilton a terminat pe locul 4, iar George Russell pe locul 8. Podiumul este completat de Charles Leclerc și Max Verstappen.

Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite, după ce a plecat din pole position în urma calificărilor de sâmbătă. Podiumul este completat de Charles Leclerc (P2) și Max Verstappen (P3).

Italianul s-a apropiat și mai mult de titlul de campion mondial. Acesta putea să devină, matematic, campion chiar pe COTA, dacă Hamilton termina sub poziția a 5-a și Russell sub a-9, însă pilotul Ferrari a terminat pe 4 iar coechipierul său pe 8.

Astfel, piloții care au obținut puncte în Marele Premiu al Statelor Unite sunt:

Kimi Antonelli Charles Leclerc Max Verstappen Lewis Hamilton Lando Norris Isack Hadjar Oscar Piastri George Russell Liam Lawson Pierre Gasly

Următoarea etapă din calendar, Marele Premiu al Mexicului, are loc în weekend-ul 30 octombrie - 1 noiembrie.