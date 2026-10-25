Formula 1: Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite. Podiumul este completat de Leclerc și Verstappen

Pilotul Mercedes, Kimi Antonelli, a câștigat, duminică, Marele Premiu al Statelor Unite. Deși a terminat pe locul 1, italianul nu a devenit încă campion mondial, deoarece Lewis Hamilton a terminat pe locul 4, iar George Russell pe locul 8. Podiumul este completat de Charles Leclerc și Max Verstappen.
Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite, după ce a plecat din pole position în urma calificărilor de sâmbătă. Podiumul este completat de Charles Leclerc (P2) și Max Verstappen (P3).
Italianul s-a apropiat și mai mult de titlul de campion mondial. Acesta putea să devină, matematic, campion chiar pe COTA, dacă Hamilton termina sub poziția a 5-a și Russell sub a-9, însă pilotul Ferrari a terminat pe 4 iar coechipierul său pe 8.
Astfel, piloții care au obținut puncte în Marele Premiu al Statelor Unite sunt:
- Kimi Antonelli
- Charles Leclerc
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Lando Norris
- Isack Hadjar
- Oscar Piastri
- George Russell
- Liam Lawson
- Pierre Gasly
Următoarea etapă din calendar, Marele Premiu al Mexicului, are loc în weekend-ul 30 octombrie - 1 noiembrie.