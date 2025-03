Sezonul 2025 de Formula 1: Calendarul curselor și prezentarea celor zece echipe

Lewis Hamilton conduce un Ferrari SF-23 la Circuitul Fiorano, pe 22 ianuarie 2025, în Italia. Sursa foto: Clive Rose/ Getty Images

Sezonul 2025 de Formula 1 va cuprinde 24 de curse, va debuta cu Marele Premiu al Australiei, pe 16 martie, la Melbourne, şi se va încheia pe 7 decembrie, la Abu Dhabi, potrivit Agerpres.

Antrenamentele, calificările și cursele vor putea fi urmărite în universul Antena.

Calendarul sezonului 2025 de Formula 1:

16 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

23 martie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai) - va programa şi o cursă de sprint (22 martie)

6 aprilie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

13 aprilie: Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir)

20 aprilie: Marele Premiu al Arabiei Saudite (Jeddah)

4 mai: Marele Premiu de la Miami - va programa şi o cursă de sprint (3 mai)

18 mai: Marele Premiu al regiunii Emilia Romagna (Imola/Italia)

25 mai: Marele Premiu al Principatului Monaco

1 iunie: Marele Premiu al Spaniei (Barcelona)

15 iunie: Marele Premiu al Canadei (Montreal)

29 iunie: Marele Premiu al Austriei (Spielberg)

6 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)

27 iulie: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps) - va programa şi o cursă de sprint (26 iulie)

3 august: Marele Premiu al Ungariei (Budapesta)

31 august: Marele Premiu al Olandei (Zandvoort)

7 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

21 septembrie: Marele Premiu al Azerbaidjanului (Baku)

5 octombrie: Marele Premiu de la Singapore

19 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin) - va programa şi o cursă de sprint (18 octombrie)

26 octombrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

9 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Sao Paulo) - va programa şi o cursă de sprint (8 noiembrie)

22 noiembrie: Marele Premiu de la Las Vegas

30 noiembrie: Marele Premiu al Qatarului (Lusail) - va programa şi o cursă de sprint (29 noiembrie)

7 decembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi (Yas Marina)

Sezonului 2025 de Formula 1 - prezentarea echipelor

Prezentarea celor zece echipe care se vor alinia la startul sezonului 2025 de Formula 1, care va debuta în acest weekend, cu Marele Premiu al Australiei:

McLaren Formula 1 Team

Baza: Woking (Regatul Unit)

Primul Grand Prix: Monaco 1966

Prima victorie: Belgia 1968 (Bruce McLaren)

Ultima victorie: Abu Dhabi 2024 (Lando Norris)

Şasiu: MCL39

Motor: Mercedes

Piloţi:

Numărul 4: Lando Norris (Marea Britanie), 24 ani, 128 Grand Prix-uri, 4 victorii, 26 podiumuri, 9 pole position

Numărul 81: Oscar Piastri (Australia), 23 ani, 46 GP, 2 victorii, 10 podiumuri, 0 pole position

Pilot de rezervă: Pato O'Ward (Mexic)

Conducere:

Director Executiv: Zak Brown (SUA)

Team principal: Andrea Stella (Italia)

Director tehnic aerodinamică: Peter Podromou (Cipru)

Palmares:

9 titluri de campioană mondială la constructori (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024)

12 titluri de campioană mondială la piloţi (1974, 1976, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2008)

Bilanţ total: 21 de titluri mondiale, 189 victorii, 49 duble, 524 podiumuri, 164 pole position şi 172 cele mai bune tururi de pistă în 946 GP

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 1 (666 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Norris locul 2 (374 puncte), Piastri locul 4 (292 puncte)

Scuderia Ferrari HP

Baza: Maranello (Italia)

Primul Grand Prix: Monaco 1950

Prima victorie: Marea Britanie 1951 (José-Froilan Gonzalez)

Ultima victorie: Mexic 2024 (Carlos Sainz Jr)

Şasiu: SF-25

Motor: Ferrari

Piloţi:

Numărul 16: Charles Leclerc (Monaco), 27 ani, 147 GP, 8 victorii, 43 podiumuri, 26 pole position

Numărul 44: Lewis Hamilton (Marea Britanie), 40 ani, şapte titluri de campion mondial (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), 356 GP, 105 victorii, 202 podiumuri, 104 pole position

Piloţi de rezervă: Antonio Giovinazzi (Italia), Guanyu Zhou (China)

Conducere:

Team principal: Frédéric Vasseur (Franţa)

Director tehnic: Loic Serra (Franţa)

Palmares:

16 titluri de campioană mondială la constructori (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)

15 titluri de campioană mondială la piloţi (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

Bilanţ total: 31 titluri mondiale, 248 victorii, 87 duble, 829 podiumuri, 253 pole position şi 263 cele mai bune tururi de pistă în 1.098 GP din 1950

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 2 (652 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Charles Leclerc locul 3 (356 puncte), Carlos Sainz Jr locul 5 (290 puncte)

Oracle Red Bull Racing

Baza: Milton Keynes (Regatul Unit)

Primul GP: Australia 2005

Prima victorie: China 2009 (Sebastian Vettel)

Ultima victorie: Qatar 2024 (Max Verstappen)

Şasiu: RB21

Motor: Honda-Red Bull Powertrains

Piloţi:

Numărul 1: Max Verstappen (Olanda), 27 ani, cvadruplu campion mondial (2021, 2022, 2023, 2024), 209 GP, 63 victorii, 112 podiumuri, 40 pole position

Numărul 30: Liam Lawson (Noua Zeelandă), 23 ani, 11 GP, 0 podiumuri, 0 pole position

Pilot de rezervă: Yuki Tsunoda (Japonia), pilot la Racing Bulls, echipa soră

Conducere:

Team Principal: Christian Horner (Marea Britanie)

Director tehnic: Pierre Waché (Franţa)

Consilier special: Helmut Marko (Austria)

Palmares:

6 titluri de campioană mondială la constructori (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023)

8 titluri de campioană mondială la piloţi (2010, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024)

Bilanţ total: 14 titluri mondiale, 122 victorii, 31 duble, 282 podiumuri, 103 pole position şi 99 cele mai bune tururi de pistă în 393 GP din 2005

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 3 (589 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Verstappen locul 1 (437 puncte), Sergio Perez locul 8 (152 puncte)

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Baza: Brackley (şasiuri) şi Brixworth (motoare), în regatul Unit

Primul GP: Franţa 1954

Prima victorie: Franţa 1954 (Juan Manuel Fangio)

Ultima victorie: Las Vegas 2024 (George Russell)

Şasiu: W16

Motor: Mercedes

Piloţi:

Numărul 12: Andrea Kimi Antonelli (Italia), 18 ani, primul sezon

Numărul 63: George Russell (Marea Britanie), 27 ani, 128 GP, 3 victorii, 15 podiumuri, 5 pole position

Pilot de rezervă: Valtteri Bottas (Finlanda)

Conducere:

Director executiv şi Team Principal: Toto Wolff (Austria)

Director tehnic: James Allison (Marea Britanie)

Palmares:

prima epocă (1954-1955)

2 titluri de campioană mondială la piloţi (1954, 1955)

9 victorii în 12 GP

a doua epocă (din 2010)

8 titluri de campioană mondială la constructori (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

7 titluri de campioană mondială la piloţi (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Bilanţ total: 17 titluri mondiale, 129 victorii, 60 duble, 298 podiumuri, 141 pole position, 109 cele mai bune tururi de circuit în 317 GP

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 4 (468 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: George Russell locul 6 (245 puncte), Lewis Hamilton locul 7 (223 puncte)

Aston Martin Aramco Formula One Team

Baza: Silverstone (Regatul Unit)

Primul GP: Olanda 1959

Şasiu: AMR25

Motor: Mercedes

Piloţi:

Numărul 14: Fernando Alonso (Spania), 43 ani, dublu campion mondial (2005, 2006), 401 GP, 32 victorii, 106 podiumuri, 22 pole position

Numărul 18: Lance Stroll (Canada), 26 ani, 166 GP, 3 podiumuri, 0 victorii, 1 pole position

Pilot de rezervă: Felipe Drugovich (Brazilia)

Conducere:

Proprietar: Lawrence Stroll (Canada), tatăl lui Lance

Team principal: Andy Cowell (Marea Britanie)

Director tehnic: Adrian Newey (Marea Britanie) şi Enrico Cardile (Italia)

Palmares:

prima epocă, sub identitatea Aston Martin (1959-1960)

Cel mai bun rezultate: locul 6

a doua epocă, sub identitatea Racing Point (2019-2020)

1 victorie, 4 podiumuri, 1 pole position în 38 GP

a treia epocă, sub identitatea Aston Martin (din 2021)

9 podiumuri şi 3 cele mai bune tururi în 90 GP

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 5 (94 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Fernando Alonso locul 9 (70 puncte), Lance Stroll locul 13 (24 puncte)

BWT Alpine Formula One Team

Baza: Viry-Châtillon (Franţa, motoare) şi Enstone (Regatul Unit, şasiuri)

Primul GP: Marea Britanie 1977

Prima victorie: Franţa 1979 (Jean-Pierre Jabouille)

Ultima victorie: Ungaria 2021 (Esteban Ocon)

Şasiu: A525

Motor: Renault

Piloţi:

Numărul 7: Jack Doohan (Australia), 22 ani, 1 GP, 0 podium, 0 pole position

Numărul 10: Pierre Gasly (Franţa), 29 ani, 153 GP, 1 victorie, 5 podiumuri, 0 pole position

Piloţi de rezervă: Franco Colapinto (Argentina), Ryo Hirakawa (Japonia), Paul Aron (Estonia)

Conducere:

Team principal: Oliver Oakes (Marea Britanie)

Director tehnic: David Sanchez (Franţa)

Consilier special: Flavio Briatore (Italia)

Palmares:

sub identitatea Renault

prima epocă (1977-1985)

15 victorii în 124 GP

a doua epocă (2002-2011)

2 titluri de campioană mondială la piloţi (2005, 2006)

2 titluri de campioană mondială la constructori (2005, 2006)

20 de victorii în 177 GP

a treia epocă (2016-2020)

nicio victorie în 99 GP

sub identitatea Alpine

a patra epocă (din 2021)

1 victorie în 90 GP

Bilanţ total: 4 titluri mondiale, 36 victorii, 2 duble, 109 podiumuri, 51 pole position şi 34 cele mai bune tururi de circuit în 490 GP

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 6 (65 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Gasly locul 10 (42 puncte), Esteban Ocon locul 14 (23 puncte)

MoneyGram Haas F1 Team

Baza: Kannapolis (Carolina de Nord/SUA)

Primul GP: Australia 2016

Şasiu: VF-25

Motor: Ferrari

Piloţi:

Numărul 31: Esteban Ocon (Franţa), 28 ani, 156 GP, 1 victorie, 4 podiumuri, 0 pole position

Numărul 87: Oliver Bearman (Marea Britanie), 19 ani, 3 GP, 0 podium, 1 pole position

Pilot de rezervă: neanunţat

Conducere:

Preşedinte şi fondator: Gene Haas (SUA)

Team Principal: Ayao Komatsu (Japonia)

Director tehnic: Andrea De Zordo (Italia)

Palmares: 190 GP disputate

Cel mai bun rezultat: locul 4

Pole position: 1

Cel mai bun tur de pistă: 3

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 7 (58 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Nico Hulkenberg, locul 11 (41 puncte), Kevin Magnussen locul 15 (16 puncte)

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Baza: Faenza (Italia)

Primul GP: Bahrain 2006

Prima victorie: Italia 2008 (Sebastian Vettel)

Ultima victorie: Italia 2020 (Pierre Gasly)

Şasiu: VCARB 02

Motor: Honda-Red Bull Powertrains

Piloţi:

Numărul 6: Isack Hadjar (Franţa), 20 ani, primul sezon

Numărul 22: Yuki Tsunoda (Japonia), 24 ani, 87 GP, 0 victorii, 0 podium, 0 pole position

Pilot de rezervă: Ayumu Iwasa (Japonia)

Conducere:

Director executiv: Peter Bayer (Austria)

Team Principal: Laurent Mekies (Franţa)

Directori tehnici: Tim Goss (Marea Britanie) şi Jody Egginton (Marea Britanie)

Palmares (în perioada 2006-2019 sub numele Toro Rosso, iar apoi 2019-2023 sub numele AlphaTauri):

Bilanţ total: 2 victorii, 5 podiumuri, 1 pole position şi 4 cele mai bune tururi de pistă în 375 GP

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 8 (46 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Yuki Tsunoda locul 12 (30 puncte), Daniel Ricciardo locul 17 (12 puncte), Liam Lawson locul 21 (4 puncte)

Williams Racing

Baza: Grove (Regatul Unit)

Primul GP: Argentina 1975

Prima victorie: Marea Britanie 1979 (Clay Regazzoni)

Ultima victorie: Spania 2012 (Pastor Maldonado)

Şasiu: FW47

Motor: Mercedes

Piloţi:

Numărul 55: Carlos Sainz Jr (Spania), 30 ani, 206 GP, 4 victorii, 27 podiumuri, 6 pole position

Numărul 23: Alexander Albon (Thailanda), 28 ani, 104 GP, 2 podiumuri, 0 pole position

Conducere:

Team principal: James Vowles (Marea Britanie)

Director sportiv: Sven Smeets (Belgia)

Director tehnic: Pat Fry (Marea Britanie)

Palmares:

9 titluri de campioană mondială la constructori (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997)

7 titluri de campioană mondială la piloţi (1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997)

Bilanţ total: 16 titluri mondiale, 114 victorii, 33 duble, 313 podiumuri, 128 pole position şi 133 cele mai bune tururi de pistă în 851 GP

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 9 (17 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Alexander Albon locul 16 (12 puncte), Logan Sargeant locul 23 (0 puncte), Franco Colapinto locul 19 (5 puncte)

Stake F1 Team Kick Sauber

Baza: Hinwil (Elveţia)

Primul GP: Africa de Sud 1993

Şasiu: C45

Motor: Ferrari

Piloţi:

Numărul 77: Nico Hulkenberg (Germania), 37 ani, 227 GP, 0 victorii, 0 podium, 1 pole position

Numărul 5: Gabriel Bortoleto (Brazilia), 20 ani, primul sezon

Pilot de rezervă: neanunţat

Conducere:

Director executiv: Mattia Binotto (Italia)

Team Principal: Jonathan Wheatley (Marea Britanie)

Director tehnic: James Key (Marea Britanie)

Bilanţ total: 501 GP, 10 podiumuri, cel mai bun rezultat - locul al doilea, 5 cele mai bune tururi de pistă.

Clasare în Campionatul Mondial al constructorilor 2024: locul 10 (4 puncte)

Clasări în Campionatul Mondial al piloţilor 2024: Guanyu Zhou locul 20 (4 puncte), Valtteri Bottas locul 22 (0 puncte)