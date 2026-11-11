Numărul 4 al Colecției „Puterea Pietrelor” aduce cristalul de stâncă. La chioșcuri, din 11 noiembrie!

1 minut de citit Publicat la 12:37 11 Noi 2026 Modificat la 12:37 11 Noi 2026

Descoperă cristalul de stâncă în numărul 4 al colecției „Puterea Pietrelor”, disponibil la chioșcuri din 11 noiembrie, la prețul de 24,99 lei.

Cristale pentru meditație

Colecția „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie” a ajuns la numărul 4 care vine cu informații despre cristalul de stâncă. Cu aspectul său transparent și incolor, acesta aparține grupului de cristale de cuarț macrocristaline. Este compus din dioxid de siliciu aproape pur, deși poate conține urme de alte elemente. Asocierea mai multor cristale de stâncă într-o formațiune creează forme fanteziste de o frumusețe inegalabilă. Adesea, se găsește de cumpărat șlefuit, sub formă de sferă, aceste tipuri de piese fiind folosite pentru meditație.

Sculptură în cuarț

Datorită durității sale ridicate, sculptura în cuarț a devenit o formă de artă în Evul Mediu și, în special, în Renaștere. Unele piese sculptate în cuarț din perioada Renașterii, cum ar fi pocale, vaze, ulcioare și reproduceri de galere, trăsuri și animale, pot fi văzute la Muzeul Prado din Madrid sau la Luvru, în Paris.

Mai aflăm din revistă că, de-a lungul istoriei, oamenii au găsit diverse utilizări pentru acest mineral. Atât romanii, cât și grecii șlefuiau bucăți extrem de transparente de cristal de stâncă pentru a le folosi ca lupă. Acest tip de cuarț este utilizat și în prezent la fabricarea instrumentelor optice.

Nativii americani foloseau cristalul de stâncă pentru a tăia cordonul ombilical al nou-născuților și, de asemenea, în ritualuri funerare, iar incașii își desfășurau ritualurile și rugăciunile în apropierea zăcămintelor de cuarț, considerându-le sacre.

Colecția „Puterea Pietrelor. Bijuterii pline de energie” aduce o serie de pietre, însoțite de un Certificat de Autenticitate emis de De Agostini Publishing care atestă că sunt 100% naturale, și oferă informații despre originea și caracteristicile lor. Pietrele sunt prevăzute cu o agățătoare, care îți permite să le porți ca pandantiv. Revistele vin cu informații interesante despre fiecare tip de mineral. Găsiți și sfaturi pentru întreținerea lor.

Numărul 4– Puterea pietrelor. Cristalul de stâncă este disponibil la chioșcurile de ziare, de miercuri 11 noiembrie, la prețul de 24.99 lei!