Cum poți să vezi cât timp petreci pe Facebook

Facebook a anunțat noi instrumentele pentru controlul timpului petrecut pe rețelele sale. Astfel, pentru Facebook și Instagram, au fost implementate un tablou de bord, un memento zilnic și un nou mod de a limita notificările.

Potrivit unui comunicat al companiei lui Mark Zuckerberg, noile opțiuni au fost create pe baza colaborării cu academicieni, cu experți și organizații specializate în sănătate mentală, a unor cercetări ample efectuate de rețeaua socială și a feedback-ului primit de la utlizatori.

Pentru a accesa noile instrumente, utlizatorii trebuie să intre pe pagina de setări din fiecare aplicaţie. Pe Instagram trebuie selectată opțiunea 'Your Activity', iar pe Facebook 'Your Time on Facebook”.