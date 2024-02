Elon Musk a ieşit la plimbare cu robotul umanoid Optimus. Reacţiile stârnite de gestul miliardarului

1,80 metri înălțime şi 55 de kilograme, atât are robotul umanoid. Acesta poate alerga cu o viteză de 8 km/h. De asemenea, acesta îşi poate calibra membre, ceea ce înseamnă că poate duce la bun sfârșit sarcini de precizie.

"O plimbare cu Optimus", a postat Musk pe X, miercuri, în ceea ce a dorit să fie o actualizare cu privire la progresul robotului într-un clip video de 15 secunde.

Going for a walk with Optimus pic.twitter.com/6mLJCUp30F