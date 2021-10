Experții avertizează cu privire la conținutul explicit de pe o populară platformă de jocuri pentru copii

Briona Thoms, în vârstă de 17 ani, este una dintre cele 43 de milioane de persoane care folosesc Roblox. Ea a vorbit despre un colț NSFW al platformei, care le permite oamenilor să își creeze propriile lor jocuri.

„Arăta ca un dormitor în care m-am alăturat”, a spus Thoms. „Și apoi am văzut morfuri pe lateral, așa că am fost „ Oh, aș putea fi ca un câine sau ceva de genul ”, apoi am dat clic pe el și a spus ca bărbat și femeie și apoi imediat ce am dat clic pe femeie, avea ca pieptul lor și altele, dar aceștia erau goi."

Thoms descria aderarea accidentală la un club virtual de striptease pe Roblox. Spațiile digitale, numite și „jocuri de apartamente” sau „jocuri parfumate”, sunt experiențe digitale create de utilizatori, unde jucătorii pot îndepărta hainele avatarilor, îi pot face să simuleze acte sexuale și chiar să le accesorizeze cu jucării pentru adulți.

Thoms a spus că găsește aceste locațiii „grosolane”, deoarece „copiii mici ar putea să dea peste ei”.

„Nu cred că vreun părinte vrea să aibă această conversație când copilul lor are 5, 6 ani”, a spus Thoms. Ea i-a spus imediat mamei sale Tracie despre ce a găsit.

"Am fost îngrozită. Nu mi-a venit să cred".

Conform standardelor comunității Roblox, site-ul „nu permite conținut sexual de niciun fel”. Roblox a declarat pentru Today că nu cred că „jocurile de apartament” sunt prea răspândite, deoarece sistemul de siguranță este foarte strict.

"În cazurile rare în care găsim sau suntem îndreptați către persoane sau conținut care încalcă regulile noastre, moderatorii noștri îl elimină rapid și iau alte acțiuni imediate", a spus Roblox într-o declarație.

Astfel de cazuri izolate nu reflectă experiența Roblox care e pentru toată familia”, a precizat purtătorul de cuvânt al companiei.

Deși platforma poate elimina rapid conținutul neadecvat, experții au spus că poate fi greu să țină pasul.

Jeff Haynes, editorul senior la Common Sense Media a spus că cei care doresc să acționeze necorespunzător pe site găsesc în mod constant noi modalități de a ocoli sistemele de moderare. O metodă este oferirea unei monede online, cunoscută sub numele de Robux, care poate fi utilizată în joc.

"Există ... o mulțime de rapoarte conform cărora, prădătorii le-au propus copiilor Robux să vadă un joc, să vadă acest site", a spus Haynes.

Roblox a spus că are „toleranță zero” pentru comportamentul prădătorilor și „monitorizează în mod specific comportamentul chatului care blochează blocurile care indică o încercare de a scoate un jucător de pe platformă”.

Dar utilizatorii Roblox spun că rețelele de socializare ușurează găsirea „jocurilor de apartamente”.

Numele și aspectul unei camere în care se joacă „jocul de apartamente” va fi mascat, „doar pentru a păcăli sistemul de moderare, așa că pentru Roblox va dura mai mult timp pentru a-l găsi”.

Thoms, tânăra de 17 ani care a ajuns din greșeală într-una din aceste camere, a arătat cât de ușor este să găsești jocuri de apartamente folosind o platformă de chat terță parte. Odată ajunsă în cameră, a reușit să-și scoată hainele din avatar și a observat că alți avatari l-au urmat pe ai ei.

Potențialul de conținut explicit nu înseamnă că părinții ar trebui să nu își lase copiii să mai joace jocul, ci să se asigure că urmăresc ceea ce joacă și fac copiii lor.

