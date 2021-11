Browserul pe care experții în securitate recomandă să vi-l ștergeți imediat de pe telefon

Este o situație în care utilizatorii ar face bine să decidă în cunoștință de cauză dacă păstrează o astfel de aplicație indiscretă pe telefonul lor, scrie Forbes, citând surse din domeniul securității cibernetice.

Chrome este cel mai popular browser din lume și este conceput și controlat de Google, cel mai mare agregat de publicitate digitală din lume.

Google este entitatea care controlează 75% din procesul de monitorizare web. Iar browserul său extrage datele de pe telefon fără ca utilizatorii să-și dea seama.

Nu este singurul dintre giganții IT care face asta.

Luna trecută, a fost dezvăluit faptul că aplicația Facebook pentru mobil urmărește mișcările utilizatorilor de iPhone, exploatând în permanență accelerometrul dispozitivului. Facebook este cel mai "lacom" culegător de date din lume, iar aceste informații sensibile pot fi folosite pentru a monitoriza comportamente.

Însă Facebook nu este cel mai de succes colector de date din lume. Acest titlu revine Google, estimează Forbes.

În timp ce Facebook strânge informații pentru sine, Chrome este fericit să le colecteze pentru alții, dându-le acces la datele care modeleaz[ fiecare activitate și comportament al dumneavoastră.

Forbes îl citează pe cercetătorul Tommy Mysk, care avertizează că senzorul de mișcare în browserul Chrome pentru Android este accesibil în mod implicit tuturor site-urilor web.

În contrapartidă, browserul creat de Apple pentru iOS protejează prin permisiuni accesul la această resursă.

Pentru ca dezastrul să fie complet, Chrome lasă în continuare senzorul de mișcare accesibil terților chiar și când browserul este setat în modul "incognito", care, teoretic, ar trebui să permită navigarea privată.

"Felul în care Android gestionează accelerometrul este mult mai rău decât în cazul Facebook. Aplicațiile pot citi datele chiar și când rulează în background.

Echipa mea a implementat o funcție de pedometru (contor de pași, n.r.) în aplicația noastră. Aplicația număr pașii chiar și când nu rulează. Pentru că logica de implementare a fost aceea a unui serviciu care rulează permanent în background", a spus Mysk.

