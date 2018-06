Culmea telefoniei. Carcasa de iPhone care rulează Android

foto: Pixabay.com

O firmă a lansat, pe platforma de crowdfunding Indiegogo, o carcasă de iPhone care rulează Android.

Aceasta va fi disponibilă pentru toate modelele de iPhone de la 6 şi până la X. The Eye Smartcase este, de fapt, un telefon cu sistem de operare Android 8.1 care oferă, opţional, conectivitate 4G, scrie go4it.ro.



Carcasa dispune de caracteristici tehnice interesante. The Eye Smartcase are procesor quad-core, 3 GB memorie RAM şi stocare internă de 32 GB (plus slot pentru card micro-SD). Mai mult, include conectivitate Wi-Fi, GPS şi Bluetooth. Totodată, carcasa dispune de suport dual-SIM, jack audio de 3,5 mm şi de o baterie cu capacitate de 2.800 mAh. Ecranul are diagonala de 5,7” şi oferă rezoluţie HD (720p).