Probleme globale la Microsoft. Mai multe servicii, afectate în zeci de ţări

Maximul de sesizări pentru Teams, în această dimineaţă, a fost în jurul orei 10:00 și au fost useri care au anunţat că au existat și în România probleme de funcționare.

Anterior, firma a declarat că a „izolat problemele de configurare a rețelei” și că analizează „cea mai bună strategie de atenuare pentru a le rezolva fără a provoca un impact suplimentar”.

Microsoft a mai spus că investighează o problemă de conectivitate cu serviciul său de cloud computing, Azure, care afectează ceea ce a numit „un subset de utilizatori”.

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.