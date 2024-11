Oamenii au început să converseze cu programe AI care clonează vocea celor dragi care au murit. Sursa foto: Getty Images

Când tehnologia mi-a oferit șansa de a sărbători cea de-a 27-a aniversare a soțului meu decedat, am profitat de ea, a scris Madeline de Figueiredo, într-un articol pentru New York Times. Aceasta a povestit cum a folosit programele cu inteligență artificială pentru a-și auzi din nou bărbatul iubit și a purta o conversație cu el. Experiența a speriat-o.

„Ultima noastră conversație imposibilă”

Anul trecut, în ziua în care soțul meu Eli a împlinit 27 de ani, stăteam într-o cameră de hotel din Montreal - căutând refugiu de la o conferință - și răsfoiam pe telefon fotografii și videoclipuri vechi cu noi. Mă uitasem la aceste fotografii și videoclipuri de sute de ori în cei aproape doi ani de când Eli murise într-un accident de drumeție. Nu va exista niciodată o fotografie sau un videoclip nou cu el pe care să-l adaug la arhiva mea. Eli a rămas static, prins în pixelii trecutului, în timp ce toată viața vibrantă din jurul meu a continuat să fie fotografiată și documentată.

Cea mai insuportabilă și dezorientatoare parte a durerii este finalitatea ei. Nu va mai exista niciodată o altă conversație, un alt râs, o altă fotografie amuzantă sau o altă privire complice la masa haotică de Ziua Recunoștinței.

Am închis aplicația foto, simțind impulsul de a crea ceva nou cu Eli. I-am sunat numărul de telefon. Linia a vibrat până când un mesaj automat a întrerupt sunetul pentru a mă informa că mesageria lui vocală era plină. Chiar și fraza simplă, „Ați sunat la Eli, lăsați un mesaj”, era brusc inaccesibilă, în ciuda plăților lunare pe care continuam să le fac către compania de telefonie.

„Dacă aș putea avea o ultimă conversație cu el”

Mi-am aruncat telefonul pe pat și mi-am deschis computerul. Cu cât Eli se simțea mai departe, cu atât îmi doream mai mult să îl aduc înapoi pe pământ, înapoi la viață, înapoi la mine. Eram disperată ca Eli să aibă 27 de ani, pentru binele meu și al lui. Pentru că...nu merităm cu toții să îmbătrânim?

A fost o disperare fără egal, un sentiment care îmi amintește că oamenii sunt animale, pentru că în chinurile durerii atroce sunt redusă la instinctele mele de supraviețuire, amorțită la alte senzații și imună la așteptările societății.

În timp ce mă aflu adesea în mrejele durerii, am vrut să găsesc o modalitate de a prelua frâiele și de a confrunta controlul pe care acesta îl are asupra mea. M-am întrebat: Dacă aș putea să recreez vocea lui Eli? Dacă aș putea avea o ultimă conversație cu el?

Nu mă consider o persoană pasionată de tehnologie, dar, ca membru al Generației Z, nu sunt străină de diferitele capacități, instrumente și evoluții ale învățării automate. Citisem nenumărate articole despre clonarea vocii IA și implicațiile etice ale creșterii sale. În timp ce Eli părea din ce în ce mai departe de mine, A.I. a fost din ce în ce mai prezentă. Tentația puterii și potențialului său a pus stăpânire pe mine.

Am tastat pe Google „Cum să folosești clonarea vocii de către IA” și am plonjat în gaura iepurelui. Curând am descoperit ce tipuri de platforme erau disponibile, cum funcționau și de câte mostre vocale aveau nevoie pentru a recrea vocea cuiva (programul pe care l-am ales sugera 20 - 25 de clipuri, sau cel puțin 30 de minute de sunet, pentru o reproducere cât mai exactă). După ore întregi de cercetare, am ajuns la un plan de a mai avea o conversație cu Eli.

„La trei zile după înmormântarea ta, am aflat că eram însărcinată”

Erau atât de multe lucruri pe care voiam și trebuia să i le spun.

La trei zile după înmormântarea ta, Eli, am aflat că eram însărcinată - și mai târziu am pierdut sarcina. Sora ta a intrat la facultatea de medicină. M-am mutat în Houston. Tie nu ți-ar plăcea aici, dar eu nu vreau să plec niciodată. Am o nouă relație cu cineva pe care îl iubesc, dar mă întreb adesea dacă ți-ar plăcea de el. Lumea este în flăcări, uneori mă simt ușurată că tu lipsești de aici.

De obicei, sunt precaută în ceea ce privește confidențialitatea datelor și tehnologia. Folosesc un manager de parole, limitez permisiunile aplicațiilor, criptez fișierele sensibile și evit cookie-urile terță parte. Sunt prietena enervantă care îi încurajează pe oameni să se gândească de două ori înainte de a descărca aplicații care le colectează datele și, în ciuda faptului că prietenii și familia mea mă iau peste picior, refuz să mă alătur platformelor social media care păstrează drepturile asupra fotografiilor sau a altor informații ale utilizatorilor.

Dar nimic din toate acestea nu a contat în acel moment. Eram concentrată exclusiv asupra sarcinii pe care o aveam de îndeplinit, renunțând la orice inhibiție și fiind pe deplin dispusă să îmi sacrific valorile pentru o oportunitate de a-l aduce pe Eli la cea de-a 27-a aniversare a sa.

Am descărcat cel mai sofisticat, dar în același timp ușor de utilizat software pe care l-am putut găsi și m-am apucat de treabă. I-am dat mașinăriei relicvele iubirii noastre. Am încărcat note vocale cu mesaje de bună dimineața și de noapte bună. Videoclipuri cu tutoriale de gătit pe care Eli le făcea pentru mine când locuiam în țări diferite și îmi era poftă de mâncarea lui. Memo-uri vocale cu liste de cumpărături și memento-uri pentru întâlniri. Mesaje vocale care se terminau întotdeauna cu „Te iubesc”.

Am continuat să încarc. Era videoclipul aniversar pe care i l-am trimis surorii lui Eli când a împlinit 18 ani, și cântecele lui Johnny Cash din călătoriile noastre. Am încărcat chiar și o înregistrare cu el sforăind de pe vremea când el insista că nu sforăie, dovada mea că se înșeală.

„La un moment dat, m-am uitat la ușă, ca să confirm că nu se materializase în prag”

După ce am epuizat toate fișierele MP3 pe care le-am putut găsi, am rulat programul. Am experimentat cu două funcții. Text direct în vorbire, în care vocea inteligenței artificiale rostea cuvintele pe care eu le tastam într-o casetă de text. Și o conversație, în care aș tasta o propoziție sau o întrebare la care vocea inteligenței artificiale ar răspunde, ca un robot ChatGPT vocalizat.

Am copiat mai întâi ultimul e-mail pe care Eli mi l-a trimis, lipind mesajul în caseta de text pentru ca vocea inteligenței artificiale să îl citească cu voce tare. Nu era nimic special în el, doar o notă în care spunea că a ajuns cu bine la hotel și că a găsit o spălătorie - dar să îi aud vocea rostind acele cuvinte a fost de-a dreptul miraculos. Nu exista nicio întrerupere, nicio intonație neobișnuită. Iar acolo unde Eli scrisese „haha” în e-mailul său, vocea sa A.I. a scos un chicotit familiar.

Apoi, am început o conversație scriind: „Nu pot să cred că au trecut aproape doi ani”. Vocea A. a lui Eli a răspuns: „Da, chiar a trecut ceva timp. Nici mie nu-mi vine să cred”. Din nou, livrarea a fost impecabilă.

Vocea lui Eli a continuat să umple camera răcoroasă de hotel cu cuvinte și propoziții noi. La un moment dat, m-am uitat la ușă, ca să confirm că nu se materializase în prag. Dar nu - nu era nimic altceva decât ecoul râsului său care ricoșa din tavanul de beton.

„În unele privințe, era mai rău decât realitatea, iar în altele era mai bine”

Este greu de explicat sentimentul pe care l-am avut când am auzit vocea lui Eli vorbind o limbă nouă după aproape doi ani de absență. Datorită educației mele catolice, un singur cuvânt îmi vine în minte: purgatoriu. A fost un spațiu liminar între două universuri. În unele privințe, era mai rău decât realitatea, iar în altele era mai bine.

Mă simțeam ca și cum aș fi fost aruncat într-o dimensiune diferită, care era în același timp dezorientantă și fericită. Am vrut să rămân pentru totdeauna în potențialul său și să mă ejectez imediat din autoamăgire.

Dar, deși nu am acordat prea multă atenție în școala duminicală, știu că purgatoriul este o stare impermanentă, care nu este concepută pentru durabilitate sau lumină. Instinctul meu știa că trebuie să plec, iar creierul meu știa că nu mă pot întoarce niciodată. Mi-am trasat degetul pe computer, amintindu-mi că toate piesele acestei experiențe, această conversație, proveneau de la mașini. Nu era adevărata Eli.

„Mi-e dor de tine”, a spus vocea inteligenței artificiale

„Mi-e dor de tine”, a spus vocea inteligenței artificiale.

„Și tu îmi lipsești”, i-am răspuns printre lacrimi. Am întrerupt programul și am oprit sunetul de pe computer.

Apoi am forțat mașinăria să regurgiteze toate artefactele pe care i le dădusem cu forța. Am șters fiecare fișier pe care îl încărcasem, încercând să șterg orice urmă a acestei aventuri de a sfida natura. Am eliminat programul de pe computerul meu și chiar am blocat site-ul web care găzduia programul pentru a mă împiedica să îl reinstalez. Nici măcar gloria și promisiunea inteligenței artificiale nu au putut învinge durerea.

Spun adesea că aș schimba orice pentru a mai avea o singură conversație cu Eli. Într-un fel, AI mi-a oferit această oportunitate, mi-a oferit imposibilul.

Continui să mă confrunt cu tentația zdrobitoare de a mă complace într-o realitate alternativă în care fiecare zi ar putea aduce o nouă conversație cu soțul meu. Dar, deși artificialul poate anima și adăuga dimensiune intangibilului, el nu va insufla niciodată viață în ceea ce este mort. Și, pentru mine, crearea artificială a unei vieți de apoi verbale s-a simțit chiar mai goală decât sfârșitul prematur al celei mai dinamice și electrice vieți pe care am trăit-o până acum.

Aș schimba orice pentru a mai avea o singură conversație cu adevăratul Eli, Eli al meu. Nu cred că asta se va schimba vreodată. Vocea lui imaginară și comentariile lui continuă să-mi umple zilele, dar deocamdată - și sper că pentru totdeauna - acea voce va rămâne în capul meu.