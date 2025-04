"Va curge sânge!" JP Morgan anunță o recesiune globală în 2025 după tarifele lui Trump

Cea mai mare bancă americană anticipează cu o probabilitate de 60% că lumea va fi lovită de recesiune în 2025, după tarifele lui Donald Trump. Foto: Getty Images

JP Morgan, cea mai mare bancă americană, estimează probabilitatea unei recesiuni globale la 60%, ca urmare a tarifelor impuse de președintele american Donald Trump la importurile în SUA, relatează vineri presa internațională.

Potrivit analiștilor băncii, politicile implementate de Administrația Trump, dacă vor fi menținute, "vor împinge probabil economia SUA și, posibil, economia globală în recesiune în acest an".

Bruce Kasman, economistul șef al JP Morgan, a trimis joi clienților băncii o informare intitulată "There will be blood / Va curge sânge", în care arată că probabilitatea de recesiune a crescut de la 40% la 60% după planul tarifar anunțat de Trump.

JP Morgan: Cea mai mare povară a taxelor asupra oamenilor și companiilor din SUA din ultimii aproape 60 de ani

Kasman a estimat că efectul tarifelor vamale introduse de președintele american se va traduce prin "cea mai mare creștere a taxelor asupra gospodăriilor și companiilor din SUA din 1968".

"Efectul acestei creșteri a taxelor va fi probabil amplificat prin represalii (taxe reciproce impuse SUA, n.r.), printr-o scădere a sentimentului companiilor americane și prin perturbări ale lanțului de aprovizionare", a explicat el, adăugând că noile bariere vamale provoacă "un șoc macroeconomic substanțial".

Bursele din Europa scad pentru a doua zi consecutiv, ca și cele din Asia

Acțiunile companiilor listate pe bursele europene au continuat să înregistreze pierderi pentru a doua zi la rând, în contextul impactului produs de tarifelor lui Donald Trump.

Indicele FTSE 100 al bursei din Londra a scăzut în deschidere cu aproape 0,9 %.

O pierdere similară a fost consemnată de indicele Cac 40 din Paris, care a pierdut în tranzacțiile matinale 0,92 %.

Indicele Dax din Frankfurt s-a depreciat la rândul său cu 0,74 % la începutul tranzacțiilor.

În SUA, președintele american a minimalizat efectele războiului comercial pe care l-a declanșat.

Mergând joi la un turneu de golf în Florida, Trump a declarat reporterilor că el crede că lucrurile merg "foarte bine" și a anticipat că "piețele vor exploda".