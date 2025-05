Pe cine va susține Elena Lasconi în turul 2: ”Pe Brad Pitt”. Mesajul ei după încheierea votului

Elena Lasconi Foto: Robert Kiss

În discursul de după încheierea procesului de votare, candidata USR Elena Lasconi, care, potrivit exit-poll-urilor se află pe locul 5 după primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, a ținut să le mulțumească toturor celor care au votat-o și a spus că nu știe deocamdată cu cine va vota în turul doi: „Să vedem cine intră”. Când jurnaliștii au insitat să afle pe cine va susține în turul al doiea, președinta USR a spus: ”pe Brad Pitt”.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat, care ați spus încrederea în votul dumneavoastră. De asemenea, vreau să-i felicit pe toți cei 10 contracandidați și vreau să le mulțumesc românilor care i-au votat. Românii au întotdeauna dreptate.

Mă îngrijorează faptul că sunt aproape 50% din totalul celor care au votat, care atunci când au ieșit din secțiile de vot nu au dorit să răspundă la întrebarea dacă votează cu un candidat izolaționist sau cu un pro-european, că ne putem aștepta la diferențe după ce am văzut aceste două exit-poll-uri.

De asemenea, aș vrea să vă puneți următoarea întrebare: ce s-a schimbat în ultimele șase luni în instituțiile statului? Ce s-a schimbat cu adevărat? Pentru că mi se pare că nimic și nu există nicio responsabilitate despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut.

Mă bucur că am avut foarte mulți oameni care au fost cu ochii pe alegerile din România, inclusiv din Statele Unite, și că procesul a fost unul democratic. Asta mă bucură foarte mult. Să nu uităm de lupta pe care am dus-o împreună, să nu uităm de faptul că am inspirat oameni de bună credință din țara asta, am arătat că sistemul poate avea o fisură și noi am reușit să facem asta anul trecut.

În continuare cred că românii au întotdeauna dreptate. Iubesc țara asta cu toată ființa mea. Întotdeauna o să muncesc pentru români, pentru că pentru mine este o onoare”, a spus Elena Lasconi imediat după încheierea procesului de votare și anunțarea rezultatelor exist-poll-urilor.

Întrebată fiind cu cine va vota turul doi, candidata USR a spus: „Să vedem cine intră întru doi, pentru că mai trebuie să așteptăm puțin”.