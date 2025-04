Decizie controversată a Departamentului de Justiție al SUA: Mel Gibson va putea deține arme de foc, în ciuda condamnării sale

Mel Gibson va primi, din nou, dreptul de a deține arme de foc de la Departamentul de Justiţie al Statelor Unite, potrivit The New York Times, relatează Agerpres. Actorul a pierdut acest drept în urmă cu 14 ani, când a fost condamnat pentru violență domestică împotriva partenerei lui de la acea vreme. Decizia este una extrem de controversată. Mel Gibs este un susținător înfocat al lui Donald Trump, iar când o avocată din Departamentul de Justiție a refuzat să-i restabilească acest drept a fost concediată a doua zi.

Cotidianul newyorkez, citând surse familiarizate cu decizia Departamentului de Justiţie, a relatat că Mel Gibson se află pe o listă cu alte nouă persoane al căror drept de a deţine arme de foc urmează să fie restabilit. Numele lor vor fi publicate în curând în Registrul Federal.

Mel Gibson, condamnat în 2011 după ce și-a lovit iubita





Legile federale americane le interzic persoanelor condamnate pentru violenţă domestică să deţină arme de foc. Mel Gibson a fost condamnat de un judecător din California la trei ani de libertate condiţionată în urmă cu 14 ani, după acuzaţii legate de infracţiunea de lovire a partenerei sale de viaţă din acea perioadă. Mel Gibson a ales să nu conteste acuzaţia, ca parte a unui acord pentru a evita închisoarea.



Un reprezentant al actorului, contactat de Reuters, nu a dorit să facă declaraţii pe această temă. Departamentul de Justiţie nu a dat curs invitaţiei de a face declaraţii pe marginea acestui subiect. Iar Casa Albă a redirecţionat solicitarea de a face declaraţii către Departamentul de Justiţie.

O decizie controversată





Potrivit The New York Times, chestiunea legată de dreptul actorului Mel Gibson de a deţine arme de foc a stârnit conflicte în cadrul Departamentului de Justiţie, deoarece Elizabeth Oyer, o avocată specializată în graţieri în acest departament, a refuzat luna trecută să restabilească dreptul actorului de a deţine o armă. Ea a fost concediată în ziua următoare.



Într-un interviu acordat cotidianului The New York Times, Elizabeth Oyer a declarat că a fost informată de un înalt responsabil al Departamentului de Justiţie că dreptul lui Mel Gibson de a deţine o armă ar trebui restabilit pe baza faptului că acesta a avut o relaţie personală de prietenie cu preşedintele american.



Elizabeth Oyer a declarat că refuzul ei în această speţă nu a reprezentat o decizie politică, ci s-a bazat pe faptul că ea nu a avut timpul necesar pentru a realiza o investigaţie de fond în cazul lui Mel Gibson şi pentru că a considerat că o condamnare pentru violenţă domestică este extrem de îngrijorătoare.



Donald Trump, cu câteva zile înainte de învestirea sa în funcţia de preşedinte în luna ianuarie, i-a numit pe actorii Mel Gibson, Sylvester Stallone şi Jon Voight drept „ambasadori speciali” la Hollywood.