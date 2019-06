Astrologul Mariana Cojocaru a făcut astrograma Papei Francisc: „Este un spirit de lumină”

Foto: captură Antena 3

HOROSCOP. Mariana Cojocaru a făcut astrograma Papei Francisc.

HOROSCOP.„Este zodia Săgetător, este un spirit superior, un spirit de lumină plăcut, sensibil care a venit să ne transmită un mesaj extraordinar de împăcare.

Mesajul Papei a fost din multe puncte de vedere unul care m-a atins la suflet. Are sensibilitate, este atipic față de ceea ce reprezintă ceilalți săgetători pentru că are Soarele în Săgetător, dar are și Karma pozitivă în conjuncție cu Soarele natal, are și Jupiter, patronul Săgetătorului, lângă Soare în opoziție cu karmă negativă în Gemeni”, a spus Mariana Cojocaru, duminică, la „News Magazine”.

Aflați mai multe informații urmărind materialul video de mai jos!