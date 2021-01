Horoscop 2021, cu Cristina Demetrescu. Taurii au ajutor divin, Leii probleme în relațiile amoroase

Câteodată niște mici ”balauri” astrali trebui să îi lași mai liniștiți și să nu îi chemi: dacă dai foc la petarde și la artificii se spune că trezești această energie care în 2021 va fi foarte activă. Energia exploziei.

Cristina Demetrescu ne spune la emisiunea ”Voi cu Voicu” de la Antena 3 ce ne așteaptă în nou an.

Cu iubirea nu prea stăm bine, au fost ani mai buni din acest punct de vedere. Astrologul a anunțat că alinierea planetelor ne va aduce schimbări majore în 2021, mai exact o etapă în care vom primi antidotul divin pentru pandemie. Oamenii vor încerca din nou să-și facă planuri, să se readune, să călătorească. Saturn spune: deocamdată, mai stați puțin. Saturn va rămâne în semnul Vărsătorului până prin martie 2023, adică totul trebuie luat încet, progresiv și trebuie să respectăm această inerție a acestei pandemii. Conjunctura astrală a ceea ce a generat pandemia s-a închis la momentul acesta, urmează o altă etapă, o altă epocă, urmează ca 2021 să ne aducă antidotul divin pentru vindecarea planetei, Jupiter în Pești, care este bun pentru oricine dorește să se vindece de boli

Horoscop 2021 Berbec cu Cristina Demetrescu

Scapă pe 6 ianuarie de Marte care anul trecut le-a dat de furcă, doar că Marte fiind planeta lor, eu zic că încep anul bine, în forță, prin fixarea unor direcții foarte clare vizavi de ce au de făcut. Anul trecut au fost un pic umbriți de Luna Neagră, dar este bine să își fixeze de acum niște repere. O listă pe care să o denumiți 2021. Reperele trebuie să fie clare, exacte. Au fost provocări bune pe plan profesional în 2020, Pluton rămâne acolo până în 2024 astfel că își vor face prieteni, vor cunoaște oameni care îi vor promova, îi vor încuraja și se vor înconjura oameni care vor pune accent pe evoluția lor.

Berbecii știu ce calități/pasiuni au, dar nu știu să le pună în valoare la nivel colectiv. O perioadă bună de vindecare, 13 mai -28 iulie 2021, dacă se știu că au probleme de sănătate sau intervenții mai grele e bine să le programeze în această perioadă. Sectorul banilor e cam prost până în vară. Îi ajută să fixeze noi perspective. Au mai multe cheltuieli în prima parte a anului. Tot anul destinul lor rămâne pe axa studiilor, drumurilor, pentru a se regăsi. Ca notă generală, astrograma berbecului arată foarte bine, ei nu trebuie să se asocieze cu prieteni, trebuie să facă lucrurile singuri.

Horoscop 2021 Taur cu Cristina Demetrescu

Are și ceva foarte bun și ceva foarte prost. Pot fi și evenimente legate de viața personală, aspectele la nivel profesional sunt excelente pentru Tauri și trebuie să și le valorifice. Dacă planetele proaste din Taur le dau o stare de indispoziție atunci s-ar putea să piardă aceste oportunități. Saturn rămâne până în martie 2023 pe casa carierei ceea ce îi ține pe un vârf. Jupiter însă trece mai repede și până la final de 2021 ei trebuie să își speculeze toate aceste oportunități, a fost o perioadă lungă în care Taurii ar fi putut să învețe și aș spune să țintească sus chiar dacă ei pe ei nu se văd la fel de valoroși.

Taurul poate avea susținere în 2021, un ajutor divin. E chiar o casă a protecției între 13 mai - 28 iulie, pot cere ajutorul cuiva, se pot baza pe cineva, apare cineva în viața Taurilor care are rol de vindecător, salvator, un maestru, poate să nu fie nimeni, ci doar ajutor divin cu niște idei. Este un fel de luptă între energiile joase ale Taurilor și nu poate vedea că 2021 îi oferă multe oportunități, trebuie să se dedice mai degrabă societății. Este un an foarte bun financiar. Are destin pe casa banilor. Luna Neagră din vară intră pe sectorul banilor și între 1-18 septembrie apare o mare ispită: atenție ce faceți cu banii, cui îi dați, pe cine împrumutați.

Horoscop 2021 Gemeni cu Cristina Demetrescu

Ține foarte mult de ei ce fac de acum înainte, au un an excepțional. Intrarea planetelor în Vărsător îi susține, îi ajută, îi maturizează, află ce vor de la viață. Află că aceasta dualitate a gemenilor nu este întâmplătoare. Au o perioadă bună pentru examene, pentru călătorii în străinătate, pentru parteneriate în străinătate, pentru a se căsători a doua oară, au terminat o perioadă mai dificilă. Toată axa de destin este pe zona relațiilor, eclipsele din mai, iunie, noiembrie, decembrie au legătură cu mariajele. Există tensiuni care pot apărea. Partea karmică este pe pertener și destinul este la ei, înseamnă că multe lucruri depind de ei și atunci nu te poți sfătui mereu cu partenerul ce ai de făcut, dacă tu trebuie să iei deciziia atunci îți informezi partenerul ce e mai bine pentru tine. Riscă anumite divorțuri, acolo unde lucrurile au ajuns la un capăt.

Mai proastă pentru Gemeni este casa sănătății. Vor fi probleme, Marte este în primele două luni ale anului. Poate apărea o intervenție chirurgicală. Sunt mulți Gemeni în care apar ușoare probleme de identitate, la unii dintre ei, sunt câteva bariere pe care le au la nivel subconștient. Trebuie să își vindece aceste lucruri ca să nu îi mai țină prizonieri frici, angoase, anxietăți, depresii. Gemenii pot fi simpatici, dar ceva îi blochează, un viciu, o vulnerabilitate emoțională. Jupiter în Pești îi poate ajuta pe toți. E ca un fel de înger deasupra capului care îi ajută să își rezolve toate problemele cât aleg să comunice despre ele și trec de bariera raționalului și mulți o vor face. Mulți vor începe să creadă în spiritualitate. Caut soluții unde nu au căutat până acum.

Horoscop 2021 Rac cu Cristina Demetrescu

Destinul lor este pe axa sănătății, trebuie să acorde atenție. Există o karmă care stă pe casa bolilor ușoare, dar este și casa ocupației profesionale. Casa Fecioarei are această dublă funcție și acolo este karma. Karma vorbește despre trecut, acumulări, blocaje, se mai numește pedeapsa în viață. Racul este o zodie care intră în transformări majore. Pe Rac nu-l ajută nimeni, trebuie să se ajute singur. Trebuie să își activeze acest al 6-a simț. E zodia care se definește prin verbul ”a simți”. Sunt niște schimbări cu care ei sunt datori de mai multă vreme, niște bani pe care trebuie să îi câștige în funcție de ideile pe care le-au avut și pe care le-au folosit în joburile.

A venit momentul să schimbe anumite lucruri pentru că atunci când am combinat elementul sănătate și elementul jobului poate e vorba de stres, o somatizare care vine să spună că Racul nu se mai simte bine la locul de muncă, apare senzația că totul din jur este ostil. A venit momentul schimbărilor. Racul este un mare amator de confort, îl ajută credința acum. Jupitor în Pești are mai mult efect miraculos pentru Rac pentru că intră pe casa bisericii. rugându-se își activează această energie a sufletului. Este zodia sufletului. Să nu se bazeze pe nimeni și să nu aștepte nimic de la nimeni, poate avea dezamăgiri din partea prietenilor. Este o zodie expusă, să stea departe de colectivități, să se ferească acum cât mai este pandemie.

Horoscop 2021 Leu cu Cristina Demetrescu

Are o perioadă mai problematică ianuarie-februarie. Se ceartă cu autoritatea în 2021. Trebuie să aibă și un as în mânecă. Se poate afirma pe plan social, public. Trebuie să fie atenți Leii care au un trecut cu probleme pentru că le este afectată imaginea. Nu toți leii devin vedete totuși. Sunt foarte bine aspectați pentru activități independete. La Lei problema lui 2021 este cea a relațiilor. Pe plan conjugal intră Saturn. Saturn a fost și la începutul pandemiei și s-ar putea să revină genul acela de probleme cu care s-au confruntat atunci.

Vărsătorul acționează imprevizibil, apar probleme noi care pot strica relațiile Leilor, unele poate au ajuns deja la final sau unele încep. Au mare benefic pe casa căsătoriei, sunt unii care de aici încep și unii care trebuie să termine anumite relații. În mai-iunie au parte de bani, fie o moștenire, un ajutor, vor avea un capital. 2021 le aduce rezolvarea problemelor financiare. Jupiter în Pești are acest ajutor divin.

Horoscop 2021 Fecioară cu Cristina Demetrescu

Dincolo de faptul că în 2021, prin axa destinului care este în Gemeni - Săgetător, zodii duble, creează nesiguranță și indecizie pentru Fecioare. Destinul lor este culminant pe carieră, putere, aspirații, cei care au muncit sau care au studiat, destinul vine și pe pune pe tavă rezultatele și reușita, nu mai fac nimic. Vin oportunități, se pot dezvolta, își fac firme private. Planetele se armonizează foarte bine cu destinul, se leagă. Ceea ce înseamnă energii duble și karma de ignoranță este că Fecioarele sunt extremiste, încep să muncească foarte mult și asta le aduce 2021 și nu mai sunt atente la relații și pierd teren din zona familie, copii, relații.

Merg pe oportunitățile profesionale. Există tensiuni între ceea ce muncesc și ceea ce învață. Zona studiilor nu ere bine aspectată și apar erori în alegera studiilor. Să nu piardă vremea cu studii care trebuie făcute doar pentru că se cer la locul de muncă. Examenele ar trebui să fie date în a doua parte a anului. Drumurile în străinătate pentru Fecioare sunt proaste, nu stau foarte bine în zona asta și puțin mai imprevizibile. Mai multă atenție la decizii de conducere, profesioanle în a doua parte a anului pentru că sunt chestiuni riscante. Planetele pe zodii duble spun să nu tai dintr-o dată, ci să te mai gândești înainte să iei o decizie. Au Jupiter pe casa căsătoriei, pe zona relațiilor și ar putea programa o nuntă între 13 mai- 28 iulie. Perioadă bună pentru cununii, dacă sunt Fecioare care vor să se căsătorească.

Horoscop 2021 Balanță cu Cristina Demetrescu

A doua care beneficiază de intrarea planetelor în Vărsător. De 3 ani zodiile de aer au avut probleme pentru că au trecut printr-o perioadă de transformare profundă care fiecare a înțeles-o cum a vrut. De acum înainte se pune accentul pe creativitate, pe modul de exprimare, Balanțele sunt zodii venusiene, sunt frumoase, au ceva frumos de adus în lume, au legătură și cu justiția. Dar anul 2021 le pune pe Balanțe să învețe, la treabă, să se pregătească în anumite domenii care să le ajute la cretivitatea artistică. Bine aspectat este și teritoriul iubirii, al copiilor acolo este și Saturn care cere o anumită maturitate. Destinul copiilor, pentru cele care au deja copii, le poate hotărî Balanțelor destinul: adică dacă pleacă copii din țară, pleacă și ele acolo.

Copiii vin cu o lecție karmică pentru Balanțe. Atenție la bani, nu este o perioadă bună în prima parte a anului nici să faceți credite sau să dați bani împrumut. Este o perioadă în care puteți pierde bani, sunt cheltuieli până la vară. Atenție și la accidente, la infecții, la intoxicări alimentare. Planetele sunt într-o zonă mai periculoasă. Nu discutați în casă prea mult de bani. Jupiter în Pești pentru ei are legătură cu partea profesională, între luna mai-iunie, se ridică, își recapătă energia. Multe Balanțe nu mai aveau energie, dar își vor regăsi locul în societate. Și iubirea poate face acest lucru.

Horoscop 2021 Scorpion cu Cristina Demetrescu

Intră în schimbări profunde. Planetele Jupiter și Saturn se duc pe zona proprietate, familie, casă, maternitate, chiar și relația cu sine. Se pot ocupa mult de probleme domestice, fie că este vorba de casă, proprietăți sau că pleacă din țară. Își pot crea grup în familie, fixează idealuri, hobby-uri în familie. Se deschide o perspectivă, un orizont al pasiunilor de familie. Este un an foarte bune pentru iubire, copii, dar nu e un an bun pentru căsătorie. Apare o iubire nouă în viața lor.

Destinul între iunie și decembrie este pe o casă a Scorpionului care vine cu schimbări majore. Să nu mai stea cu lucruri vechi în casă, aparate vechi care dau semn că se strică, cu soția dacă nu merge relația să încheie. Trebuie să ia decizii. Din 18 iulie teritoriu prost pentru condus, examene auto, drumuri, să fie atenți din vară. Dacă primesc bani, moșteniri să fie atenți pentru că vor fi condiționați. Cei care vor să investească este dificil tot anul.

Horoscop 2021 Săgetător cu Cristina Demetrescu

Au karma pe zodia lor, atenție la revolta Săgetătorului! Sunt loviți în dimensiunea lor expansivă: nu mai călătoresc, nu mai învață. Trebuie să își canalizeze energiile spre altceva. Planetele sociale intră în Vărsător. Planetele sunt în zona de educație, în momentul de față pot să învețe sau să devină ei învățători. Trebuie să se ocupe de această parte a documentelor care poate fi destul de anevoioasă. Săgetătorul poate fi într-un moment de cotitură. La locul de muncă posibil să se strice lucrurile, să nu le mai placă, să nu le mai convină, să se schimbe ceva peste noapte și de aceea e bine să ia lucrurile din timp.

Unii pot scrie cărți, se pot afirma. Își rezolvă lucruri legate de casă, familie, metabolism, iartă în familie. Rezolvă probleme mai vechi în familie, închid anumite cicluri, capitole, vine un final fericit. Scapă de situații, se eliberează. Atenție la relații și la sănătate, boli ușoare, dar atipice. dacă se duc la doctor până în mai/iunie să se caute, s-ar putea să se liniștească.

Horoscop 2021 Capricorn cu Cristina Demetrescu

Ispitele lui 2021 vin pe partea de sentimente, iubire. Capricornul e posibil să facă niște alegeri proaste până în luna iulie, care să le strice echilibrul. Iubirea și banii nu trebuie să meargă împreună. Adică poate vor să investească împreuncă cu iubitul/iubita și poate pe viitor lucrurile nu vor sta bine între ei. Trebuie să învețe să facă bani, cei care nu au învățat până acum. Au avut 3 ani foarte dificili. Privesc cu optimism și poate vor să investească, să schimbe casa, să înceapă activități noi în zona profesiei, poate chiar două joburi, în paralel. Au nevoie de noi provocări tot timpul.

Capricornilor le merge bine pentru că au scăpat de Saturn și pentru că le merge mai bine. Partea de iubire/copiii dacă e vorba de vreo inseminare susțin să nu se întâmple în prima parte a anului pentru că planetele nu te ajută. Ar trebui să amâne. Atenție și la copiii mai mari! Nu recomand intervenții chirurgicale mai ales în septembrie.

Horoscop 2021 Vărsător cu Cristina Demetrescu

Vărsătorii stau foarte bine din punctul de vedere al acestor planete care au intrat pe zodia lor. Ei au fost prizonieri sub multe forme: boală, duşmani, procese, tot felul de încercări. Este ca şi cum şi-ar lua viaţa înapoi, adică ei simt acum că sunt ei din nou. Doar că Saturn vrea să îi maturizeze. Trebuie să existe nişte reguli de viaţă. Nu mai trăim după ureche, nu mai facem greşelile trecutului. Jupiter aduce tot felul de oportunităţi, dar are tendinţa de a le risipi. Saturn însă este mult mai adânc, mai precaut şi le pregăteşte Vărsătorilor lecţii de viaţă noi, pe care ei vor trebui să le gestioneze. Şi ele pot pleca din familie, de la relaţii, loc de muncă. Nu e ceva rău, este ceva foarte important care are legătură cu maturizarea. Nu stau foarte bine la capitolul imobiliar, deci să nu se apuce în prima parte a anului să facă nimic. Pentru că pot stârni nişte energii ale familiei, mai ales dacă e vorba despre vreo moştenire. S-ar putea să existe o neînţelegere cu familia.

Destinul este pe casa iubirii, pe casa copiilor, şi aici destinul vine cu ceea ce trebuie să îi aducă Vărsătorului la acest moment.

Horoscop 2021 Peşti cu Cristina Demetrescu

Planetele pe casa Peştilor, o casă compatibilă cu ei. O casă adâncă, mai profundă. Este un teritoriu mai greu, al încercărilor. Contează foarte mult dacă Peştele alege să vadă mai profund sau să se lase izbit în faţă de anumite situaţii inedite şi să spună cât de greu este. Trebuie să pătrundâ în domenii noi, să schimbe ceva în viaţa lor, nu vor avea probleme Peştii care se pensionează sau femeile care au născut şi stau acasă. Urmează o nouă etapă de aprofundare. Atenţie însă la un ghinion recurent, de a nu intra într-un prizonierat. E greu de spus dacă printr-un credit, printr-o relaţie, îţi creezi nişte auspicii pentru foarte mulţi ani de acum înainte, să nu mai poţi să ieşi din conjunctura respectivă. Ei trebuie să gândească de mai multe ori un lucru şi să se uite bine în ochii persoanei pe care o aleg anul acesta şi unde se mută pentru că au destinul pe zona casei şi s-ar putea muta. Să deschidă foarte bine ochii când fac nişte acte, documente, să se uite la ce semnează.

Tinerii care vor să abandoneze şcoala să se gândească la viitor pentru că acolo este un sector prost aspectat. Să se gândească atunci când sunt tentaţi să se ducă spre un viciu, să nu intre într-o penitenţă. Să nu te apuci să faci ceva, care acel ceva la un moment dat te va controla el pe tine, fie că este un credit foarte mare pe care nu ţi-l poţi permite sau ai promis cuiva că îl ajuţi. Aici trebuie să fie foarte atenţi Peştii. Mare atenţie şi la ce spui pentru că Peştii s-ar putea să fie neinteligibili parcurgând acest traseu, iar ceilalţi s-ar putea îndepărta de ei considerându-i un pic cam ciudaţi. Jupiter, aflat pe această ultimă casă astrologică, îi ajută să descopere nişte sertare nebănuite ale unor comori şi minunăţii care stau acolo şi Peştii au ales mai degrabă să irosească aceste energii, iar odată cu trecerea lui Jupiter în Peşti între 13 mai şi 28 iulie, este perioada lor de graţie, perioada cadou. Sunt foarte multe lucruri magice şi miraculoase care se pot întâmpla. De aceea este nevoie de această etapă de explorare profundă pentru că pentru ei poate începe o nouă etapă de viaţă. Atât anul acesta, cât şi anul viitor când Jupiter reintră în Peşti. Să îşi găsească identitate, să fie cine au fost programaţi să fie de la bun început.