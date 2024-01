Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru. Universul pune lupa pe Balanţe, Săgetătorii au suport planetar, iar Peștii, trăiri deosebite

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru. Anul acesta se arată unul benefic pentru mare parte din zodii: schimbări majore la Lei, Balanţa este cea mai urmărită de Univers, Săgetătorii au suport planetar, iar Peștii, trăiri deosebite.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Berbec

Berbecul este în patul puștii, cum se spune, şi aici putem să extrapolăm, în sensul în care Berbecul, într-un astfel de an, va funcționa numai în funcție de ceea ce a putut să îşi construiască în ultimii ani de zile. E cazul celor care sunt temerari, cei care sunt ambițioși, cei care sunt competitivi. Deci vorbim de un an al extremelor, pentru că acolo este axa karmică, aceasta fiind Berbec-Balanţă. Vom avea o construcție foarte interesantă în prima parte a anului, între Chiron și karma pozitivă din Berbec, care are o semnificație aparte, datorită faptului că acest Chiron stă de foarte mult timp în Berbec și acum vine ca profesor şi îți impune niște probe. Atunci tu trebuie să faci față acelor probe. Dacă nu, te bagă în restanțe ca la facultate. Deci nu are cum să fie un an ușor, blând decât dacă tu, în ultimii 9-10 ani sau 20 de ani de zile ai fost silitor și temerar, atunci anul va fi un an cu recompense. Dacă nu, va fi în extrema cealaltă.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Taur

Taurii, dacă este să privim imaginea de ansamblu, vor avea o presiune mai mare spre a doua parte a anului, dar până atunci beneficiază de un Uranus retrograd, de un Jupiter care este benefic, dar care va părăsi Taurul, își va intra în Gemeni. Dar la debut de an este în zona Taurilor, dar și aici face selecție, pentru că Universul este foarte cinstit, Universul stă cu lupa pe noi. Și, atunci, dacă tu ai fost sincer, dacă tu ți-ai făcut temele, dacă nu ai supărat, dacă nu ai deranjat, acest Jupiter, care este considerat marele benefic al Universului, îți oferă, dacă nu, nu vei primi nimic. Anul trecut a fost retrograd în Taur și cei care nu și-au rezolvat ce aveau de rezolvat acum, cu Jupiter în mers direct, ar putea să remedieze câte ceva. Atunci când Jupiter va reveni în Taur, peste 11-12 ani, să știe cum să potențeze tot ce înseamnă cariera Taurului, poziția socială s-o consolideze. De altfel, la Taur vor exista și schimbări legate de planul social, loc de muncă, transformări în zona aceasta. Atenție mare de tot la Taurii care au afecțiuni cronice sau de natură karmică, pentru că acolo lucrurile nu vor fi simple!

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Gemeni

Nativii Gemeni vor fi bine susținuți, deși Jupiter în Gemeni este considerat în cădere, dar susține cu jovialitate, cu simpatie. Cu toții vom încerca să fim mai zvelți, mai sprinteni, pentru că susține sănătatea, dorința de dinamism, de a face mișcare și nu numai. De asemenea, de a întinde o mână de ajutor către cel defavorizat. Tot în Gemeni avem Vesta retrograd. El este un asteroid care imediat face selecția în plan sentimental între vestale. Este acolo și stă bine, dar pot apărea pasiuni dezlănțuite, astfel că Gemenii pot fi provocați pe zona relațiilor. Oricum, Vesta ține de partea aceasta de cumințenie.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Rac

Racii au un an interesant, un an în care soarele natal face aspect de cuadratură cu axa karmică și acolo cuadratura va fi, pe de o parte, cu Chiron, pe de altă parte, spre a doua jumătate a anului, cu karma negativă din Balanță și cu Lilith. Va exista chiar o aliniere de planete, prin urmare, într-un astfel de an vor trebui să împace și capra, și varza. Acesta este considerat anul oamenilor tari, dar cum Racii sunt consideraţi sensibili, puțini sunt cei care își arogă dreptul de lider sau de one man show sau de owner. Nu aș spune că este un an care să-i susțină în mod direct, dar este un an în care vor trebui să arate că sunt diplomați, că știu cum să creeze pace și armonie, că pot să interacționeze cu cei care au nevoie cu adevărat de suportul și de ajutorul lor. Fiind un an în care cuadraturile pe zodii cardinale sunt vizibile, se pot simți constrânși. Pot să vadă acest lucru ca pe anumite obstacole, cumpene, încercări, probe, dar în viață lucrurile așa trebuie să funcționeze, pentru că dacă nu suntem constrânși, practic ne blazăm, ne ducem în zona aceea de confort și nu mai facem nicio schimbare. Și atunci e important ca nativii din Rac să-și protejeze sentimentele, dar în oarecare măsură să și acționeze.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Leu

Anul 2024 anunță tot felul de lucruri esențiale, deci schimbările în cazul Leilor vor fi majore. Practic ce nu li s-a întâmplat de multă vreme sau ce își doreau de multă vreme, sau ce așteptări au de la ei, dacă vor să acționeze, se spune că într-un astfel de an trebuie să acționeze. Va fi pentru ei partea plină a paharului. Este anul în care cei puternici vor încerca să schimbe ceva, să pună umărul la ceva în sensul cel mai bun și cel mai constructiv posibil. Este și un an al testelor și al încercărilor, pentru că, dacă ne gândim numai la exploziile solare sau la eclipse care nu lasă indiferenţi pe Lei, trebuie să fie atenți la zona de sănătate și mai ales la pacea și echilibrul lor interior. Pentru că unii se vor duce spre zona de comunicare, își doresc să comunice mai mult, alții își doresc să facă anumite studii, alții își doresc să înceapă ceva nou în zona de business. Alții vor să regleze niște lucruri care țin de acte, documente, autorități, justiție, lucruri care nu sunt simple și sunt și obositoare, consumă mult timp.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Fecioară

Până spre luna iulie, luna neagră Lilith va fi în Fecioară și aș vrea să atenționez într-o primă etapă asupra sănătății. Deci, Fecioarelor, atenția trebuie să fie mare de tot când vorbim de sănătate. Eu prima dată semnalez imunitatea scăzută și pe urmă afecțiuni care sunt în stare latentă, dar pot să escaladeze, fiind foarte greu de controlat la persoane din familie, la rude. De asemenea, să aveți mare grijă la alimentație, mare grijă cu cine vă însoțiți într-un astfel de an. Ştiți vorba aceea românească, spune cu cine te însoțești, ca să-ţi spun cine ești. E foarte important și atenție cum alegeți, atenție mare de tot, deschideți ochii și în plan sentimental și amoros, pentru că nu-i de joacă!

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Balanță

Balanțele sunt cele mai urmărite de Univers în acest an, lupa este direct pe Balanțe. Așa cum spuneam în ultimii ani că Scorpionii sunt cei defavorizați, mai puțin susținuți sau luați la întrebări, acum toate s-au mutat şi tot arsenalul este în Balanță. Prin urmare, Balanța trebuie să fie atentă la tot și la toate: şi pe zona de dragoste, și pe zona de carieră și pe zona de sănătate. Există Balanțe care au înțelepciunea sau care au ajuns la nivelul acela superior, încât acum culeg roadele, dar sunt foarte puține. Cele mai multe acum sunt analizate și judecate pentru ce au făcut sau n-au făcut în ultimii ani și nu numai. Fiind un astfel de moment, se spune că de multe ori pot fi luate la întrebări și pentru viețile anterioare: ce ai realizat, ce n-ai realizat, unde sunt restanțele și până nu o să înțeleagă, se vor bloca. Ca sfat, Balanţele în acest an trebuie să fie foarte precaute. În primul rând, partea aceasta de sănătate pentru că vulnerabilitatea, încercarea sunt mari. Se spune că într-un astfel de an, și dacă ești un om realizat material, ai impresia că parcă nu ai făcut suficient, parcă se schimbă ceva și te prinde cu garda jos. Dacă ți-ai realizat copiii, dacă ești în străinătate, parcă nu ești mulțumit că nu ești acasă, unde sunt plaiurile natale. Deci încărcătura e foarte mare. Deci Balanțele trebuie să fie puțin mai prudente și vigilente în acest an.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Scorpion

Scorpionii, ca să fie foarte clar, după doi ani de încercări, de teste, de probe, sunt lăsați mai ușor, deci nu mai există acel corset sau acea lesă cum a fost în ultima perioadă. Şi nu le-a fost ușor. De aceea, pe primul loc, pentru că se resimt și sunt obosiți, trebuie să fie sănătatea, în sensul că trebuie să se ocupe mai mult de ei, să-și acorde mai mult timp. Aici trebuie să fie prioritatea zero. Pe urmă, trebuie să fie atenți la dușmani, vizibili și invizibili, în sensul în care dacă sunt foarte diplomați, n-au probleme. Dar cum Scorpionii nu sunt foarte blânzi, cei mai mulți dintre ei, își fac foarte ușor inamici. Și atunci, atenția trebuie să fie mare de tot. Și, de ce nu, la persoanele care se știu cu anumite afecțiuni cronice, trebuie să urmeze tratamentul, trebuie să reînnoiască anumite analize pentru un tratament adecvat. Nu e simplu, dar un om care este avizat este de două ori mai bine pus la adăpost. Așadar, general vorbind, un an mai bun pentru Scorpioni.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Săgetător

Săgetătorii au la debut de an un Stellium excepțional, pentru că dacă ai suport planetar, este ca și cum ai avea planete ursitoare bune, dar și ele sunt împărțite. Avem pozitiv Venus, avem pozitiv Ceres (o planetă pitică), dar avem pe cealaltă parte un Mercur care a fost retrograd, dar la debut de ani e foarte important Mercur cum este aspectat, pentru că poate să genereze tensiuni, poate să genereze blocaje. Nu este foarte favorabil atunci când vorbim de cum comunici, de cum câştigi, de cum închizi anumite documente, cum le găsești, cum îți vin ideile. Şi Marte este considerat malefic și poate să îi atâțe. Prin urmare, luăm partea plină, pozitivă de aici și pentru cei care sunt plăcuți, Venus creează armonie, știu să pună plus valoare, spor. Nu poți să fii un lider bun decât dacă te lași pe tine și dai la cei din jur, cum este mama cu copiii - întotdeauna va da de la ea, numai să le fie bine copiilor. Iar cei care nu vor respecta regula, atunci să se aștepte la consecințe.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Capricorn

Capricornii au și ei un an mult ai relaxat, tot așa, general vorbind. În primul rând, că nu mai este Pluton care să pună presiune. Nu le-a fost simplu Capriconilor, pentru că ei sunt foarte raționali, iar când vine Pluton care este foarte profund și despică firul în patru, în 16, îl analizează, este ca și teoria chibritului. Capricornul știe că măsurăm de aici până aici, am tăiat scândurica și am făcut o mobilă. Acum, teoretic ar trebui să le fie mai bine, dar să nu uităm că Soarele natal face și el aspect de cuadratură cu axă pe zodii cardinale, deci încă se vor simți constrânși, dar de exterior, de social. Particularizând, datorită faptului că avem un Saturn, patronul lor, în Pești, vor căuta să intre în matca lor, să aibă preocupări care să-i repună pe linia de plutire, să-i ducă pe un nivel superior, să-i facă mai luminaţi și mai înțelepţi, ceea ce indică faptul că cei care sunt perfecționiști, ultraspecializați în anumite sectoare de viață nu o vor duce rău și își vor îndrepta atenția către spiritualitate, către alte deschideri, către străinătate.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Vărsător

Vom avea un Pluton care revine în Vărsător și care dă o anumită forță și strălucire interioară Vărsătorului. Pozitiv, îi dă tărie. Fiind un patron al Scorpionului, îi dă tărie Vărsătorului în sensul bun și în sensul profund. Dar Vărsătorii care sunt foarte slabi și nu și-au asumat calitățile și abilitățile și agilitățile zodiei lor acum se pot simți extrem de vulnerabili, în sensul în care schimbă carapacea Scorpionul, că se mărește. Şi până se întărește carapacea, vor simți vulnerabilitate, vor fi dezorientați și vor avea nevoie de protecție cumva. Dar cei tari vor deveni și mai puternici într-un astfel de an și își vor consolida poziția. Schimbările acestea macro se produc pe zodii fixe, puternice: Leu, Vărsător, Scorpion şi Taur. Şi demersurile, până apar acele schimbări, se vor face în prima parte a anului, cu Jupiter în Taur, Soare în Vărsător.

Horoscop 2024 cu Mariana Cojocaru, pentru Peşti

Peștii au parte de un an cu niște trăiri deosebite. În primul rând de la Neptun, care este în domiciliu și care stă foarte bine unde este acolo, dar și de la Saturn, care îi disciplinează, îi face mult mai atenți la ceea ce au de construit, de clădit ca să fie solid. Prin urmare, mulți vor încerca să pună o temelie la edificiul acesta anumită existență și vor începe să pună pilonii și să construiască temeinic cu cărămizi. Cei care se vor orienta spre paie, vor fi ca în povestea cu cei trei purceluși. Depinde din ce construiește acest edificiu în 2024, ca să-ți fie bine. Saturn te susține, Neptun, care este subtil, îți de intuiția și-ți arată calea. Deci, primești și planul, primești și mesajul. Depinde de tine cum faci ca lucrul acesta să iasă cât mai bine și cât mai solid. Cumva sunt favorizaţi Peştii, dar acolo trebuie seriozitate, muncă, temeinicie și o pregătire adecvată, a spus astrologul Mariana Cojocaru, la emisiunea Lumea nevăzută, de la Antena Stars.