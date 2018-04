HOROSCOP 25 APRILIE. Nimic nu este întâmplător astăzi

Persoanele nascute pe 25 aprilie au o prezenta fizica marcanta. Chiar daca nu sunt persoane masive din punct de vedere al fizicului, atunci cand intra intr-o incapere sunt, cu siguranta, observati. Aceasta calitate dinamica va fi intalnita, de asemenea, si in munca lor.

Nimic nu este intamplator la ei, nici macar ideile, parerile sau reactiile. De fapt, o mare parte a energiei si-o consuma pentru a se stabiliza in viata, cat mai curand posibil, scrie eva.ro.

Cei nascuti pe 25 aprilie sunt interesati de fapte si nu de vorbe goale. Desi au talentul de a se exprima, ei o vor face in modul cel mai simplu posibil. O parte a energiei si-o consuma pentru a-si elimina din vocabular expresiile vagi si frazele pompoase. Incearca intotdeauna sa vorbeasca la obiect.

Intr-adevar, uneori pot fi chiar necizelati. Cu toate acestea nativii isi pastreaza, intr-o anumita masura, sarmul care ii face atat de interesanti pentru ceilalti.

In relatiile personale, cei nascuti in aceasta zi trebuie sa fie atenti sa nu isi asupreasca partenerul sau copiii. La locul de munca, nu trebuie sa atraga prea mult atentia asupra lor. Multora din cei nascuti astazi le place sa calatoreasca.

Oricat de scurt ar fi timpul pentru care sunt plecati, lipsa lor se va face repede simtita in familie sau in grupul social din care fac parte. Lipsa lor va aparea ca un gol in viata de zi cu zi. Prin urmare, au un puternic impact asupra celorlalti, indiferent daca sunt prezenti au absenti.

Pentru persoanele ascute pe 25 aprilie, cea mai mare incercare provine din domeniul evolutiei personale si spirituale. Nativii zilei reprezinta foarte bine conceptul de «aici si acum» in tot ceea ce fac.

De aceea, au tendinta sa neglijeze pregatirea necesara evolutiei in viata cotidiana. Uneori, ei pot avea parte de un profesor sau ghid spiritual. Aceasta persoana le va arata valorile vietii dincolo de planul material.

