HOROSCOP Mariana Cojocaru pentru săptămâna 1-7 decembrie. Leii au tensiuni în cuplu, Capricornii caută răspunsuri

HOROSCOP. Astroloagul Mariana Cojocaru anunță o săptămână în care toate zodiile vor fi afectate din cauza Stellium-ului în Capricorn în cuadratură cu Soarele și a intrării lui Jupiter în Capricorn. Iată cum va fi prima săptămână a lunii decembrie pentru toate zodiile:

HOROSCOP. Berbec- Vom avea parte de un Stellium în Capricorn în cuadratură cu Soarele vostru natal. Jupiter își face bagajele în Săgetător și bate la ușa Capricornului. În Capricorn sunt instalați deja Pluton, Saturn(malefic), Venus(Mic Benefic) și Axa Karmică. E debutul la efectele Eclipsei care va fi pe data de 26 decembrie. Aspectele sunt atât de dure și cu impact, încât pe cine o să pot o să-l scap…

HOROSCOP. Taur- Vor fi afectate toate zodiile, cu aspectele astrale care se configurează pe Cer. Cum Venus va fi în rezonanță cu Axa Karmică și Axa Timpului, ceasul bate la ușa destinului,ca să știți cu ce misiune ați venit pe Pământ pe astrograma voastră karmică(dragoste, bani, sănătate-afecțiuni, carieră, copii, loc de muncă, etc). Mulți sunt într-un fel de marasm existențial și nu înțeleg mesajele subtile ale astrelor.

HOROSCOP. Gemeni- Să nu vă îmbătați cumva cu apă de izvor atunci când alegeți în dragoste. Analiza personală de compatibilitate îmi arată dacă ați ales bine sau dacă o relație funcționează bine. La această oră și pentru săptămâna următoare aspectul de Stellium include Saturn, Pluton, Axa Karmică, Venus, Jupiter și cvintilul care-l fac toate aceste astre cu Soarele din Săgetător, în opoziție clară cu Soarele vostru natal

HOROSCOP. Rac- Alegerile din acest an făcute de capul vostru, vă aparțin. Eu am avertizat de la început de an, că 2019 este un an cu probleme pentru întemeierea unei familii sau pentru aducerea pe lume de copii(Karma în Rac care a fost cu două planete grele: Saturn Retrograd și Pluton Retrograd). La această oră, este un Stellium în zodia opusă(Capricorn), dar totul trebuie să raportez la astrograma voastră karmică.

HOROSCOP. Leu- Săptămâna debutează cu Luna în Zodia Opusă, cea a Vărsătorului. Tensiuni în cuplu(căsătoriții, mai ales), în asocieri, colaborări, parteneriate de lucru. Asta, dacă mă refer la dragoste, dar vă pot afecta și sănătatea(voastră sau a unei rude), cariera. Pentru a nu vă prinde piciorul între șinele de destin, e bine să vă studiez harta natală. Urmează și o Eclipsă Inelară de Soare pe 26 Decembrie , importantă.

HOROSCOP. Fecioara- Cum Jupiter își face bagajele în Săgetător și se pregătește să intre în Capricorn, se duce aspectul de cuadratură cu Soarele natal. Dacă vă întrebați de dragoste, carieră sau sănătate e bine să știți că ele sunt influențate de poziția planetelor la naștere, iar pe karma voastră văd căile de evoluție și de deblocare. Cum planetele sunt într-o continuă mișcare, Stellium-ul din Capricorn e periculos.

Mai multe pe kfetele.ro.