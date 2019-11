HOROSCOP săptămâna în curs: Bucurie pentru zodii. Apar schimbari în bine - SĂGETĂTORII, motivați să își îndeplinească toate visele

HOROSCOP. Horoscopul saptamanii 4 - 10 noiembrie 2019 aduce bucurie pentru cele mai multe semne zodiacale.

HOROSCOP BERBEC - Te simti nesigura pe relatia ta in aceasta saptamana si ai putea lua o decizie drastica. Nu te grabi insa. Trebuie sa analizezi mai bine ce se intampla. Incepi sa te vindeci si sa visezi la viitor. Concentreaza-te mai bine pe propria ta calatorie.

HOROSCOP TAUR - Dramele te-ar putea distrage de la munca in aceasta saptamana, asa ca incearca sa ramai concentrata asupra lucrurilor care chiar conteaza pentru tine. Incepi sa vezi lucrurile mult mai clar in relatiile pe care le ai cu cei din jur. Fii exact persoana cu care ti-ar placea sa fii cea mai buna prietena.

HOROSCOP GEMENI - Apar sentimente intense pe plan sentimental in aceasta saptamana. Renunta la jocul de-a soarecele si pisica pentru ca esti epuizata emotional. Incearca sa iei decizii mai sanatoase si sa prioritizezi lucrurile astfel incat sa iti fie bine.

HOROSCOP RAC - Apar probleme in familie, insa nu trebuie sa te ingrijorezi prea tare. Lucrurile se vor rezolva de la sine. Nu trebuie sa iei nimic personal. In plus, te simti mai creativa ca niciodata, gata sa creezi multe lucruri frumoase. Deschide-ti inima mai mult.

HOROSCOP LEU - Fii atenta la ceea ce spui. Cuvintele tale au puteri nebanuite, iar daca arunci cu vorbe incarcate de negativism ai putea rani mai multe persoane decat ti-ai putea imagine. Aminteste-ti ca tu esti singura care are control asupra ta.

