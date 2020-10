Lidia Fecioru și Mihai Voropchievici ne spun câte vieți mai avem de trăit în funcție de zodie. SCORPIONII, cei mai spirituali. PEȘTII - 13 vieți

BERBEC

Cei mai rebeli din horoscop așa că se vor reîncarna de mai multe ori pentru că trebuie să învețe să își stăpânească pornirele impulsive. Are de învățat o lecție. Cât sunt pe pământ să îndrepte acest lucru ca să treacă la următorul plan spiritual. Le-au mai rămas 15 vieți.

TAUR

Înțeleg repede care este menirea lor pe pământ. Când vor începe să acorde mai multă atenție lucrurilor frumoase din jurul lor, atunci va fi bine. Le-au mai rămas 3 vieți.

GEMENI

Adolescenții horoscopului. Sunt introvertiți, răzvrătiți, duali. Reîncarnarea le oferă posibilitatea să treacă la un alt nivel și să călătorească pe pământ. Lor le place să călătorească și consideră că nu au umblat destul. Misiunea lor pe pământ are legătură cu comportamentul lor în relația de cuplu. Le-au mai rămas 7 vieți.

RAC

Ghidați de emoții. Trebuie să învețe să fie mai puternici. Să nu se lase afectați de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Atunci când nu vor mai fi confuzi cu ceea ce își doresc de la viață, vor trece la alt nivel. Și se vor încadra în rândul îngerilor păzitori. 9 vieți le-au mai rămas.

LEU

Trece prin toate etapele de maturizare pe pământ astfel că nu mai are un număr de reîncarnare prea mare. Învață multe din lecțiile pe care le-a primit, mai are de primit 5 vieți. Mai are de reglat aspecte legate de orgoliu, însă poate înțelege ușor ceea ce vrea să schimbe în comportamentul lui.

FECIOARĂ

Când știu totul, Universul are alte planuri pentru ele. Mai au de trăit 8 vieți pe pământ, perioadă în care trebuie să învețe lucruri importante pentru viața lor. În primul rând trebuie să renunțe la critică și să ajute mai multe persoane din jur. Mai au de lucrat la dorințele materiale. Iubirea și generozitate. Sunt mai zgârcite, egoiste, posesive. Trebuie să cântărească în balanță persoana proprie.

BALANȚĂ

Să învețe să își echilibreze forța de muncă și latura sentimentală. Mai rămân cu 6 vieți.

Câte vieți mai avem de trăit în funcție de zodie

SCORPION

Unul dintre cele mai evoluate semne este pregătit din punct de vedere spiritual depășește celelalte semne, dar trebuie să învețe să stăpânească impulsivitatea, gelozia și spiritul posesiv. Nu pot evolua dacă nu înțeleg aceste lucruri și dacă nu le repară în viețile următoare. Mai au doar două vieți, ca dovadă că sunt cei mai evoluați.

SĂGETĂTOR

O zodie alertă și înainte de a evolua trebuie să realizeze un lucru: să stabilească un echilibru între stabilitatea lor la modul general și spiritul lor aventurier. Trebuie să învețe care sunt responsabilitățile lor și să petreaca clipe de calitate cu cei dragi. Mai au 4 vieți.

CAPRICORN

Sunt conservatori, dar mult mai evoluați decât alți oameni. Trebuie să învețe ceva prețios: să fie mai modești. Se consideră centrul universului, iar ei sunt cei punctul de atracție. Pentru a învăța acest lucru mai au nevoie de 11 vieți.

VĂRSĂTOR

Au învățat repede care este secretul universului, s-au adaptat, au trăit doar o viață, iar acum explorând totul, au făcut fapte bune fără să aștepte ceva în schimb. Universul are alte planuri pentru ei. Așa că vor fi pedepsiți o singură dată la reîncarnare și apoi trec de-a dreapta Tatălui. Sunt cel mai aproape de pragul înalt.

PEȘTI

Mai eu de trăit 13 vieți pentru că nu înțeleg și nu vor să accepte mesajul pe care îl trimite Universul. Nu pot evolua până nu învață una dintre cele mai bune lecții: curajul. Pentru că sunt niște lași, dar bir cu fugiții. Nedorind să facă rău cuiva, preferă să fugă, decât să se confrunte. Trebuie să știe când să își asume riscuri și să lupte mai mult pentru visele lor.

Adevăruri ascunse. Venim la reîncarnare ca pedeapsă pentru ce nu ai făcut în viețile anterioare