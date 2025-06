Ministrul Economiei anunță noi soluții de finanțare atât pentru companiile de stat, cât și pentru cele private

Ministrul a adus în discuție și noile soluții de finanțare pentru companii. FOTO: Getty Images

Evenimentul Intelligent Money Marathon 2025, organizat astăzi de Antena 3, CNN și revista Income Magazin, reunește într-un cadru de dialog băncile, companiile de asigurări, fondurile de investiții și, cel mai important, organizațiile reprezentative din domeniul financiar. Peste 200 de antreprenori sunt prezenți pentru a identifica noi oportunități de parteneriat, a-și consolida strategiile financiare și a accesa resurse relevante pentru dezvoltare. La eveniment participă și reprezentanți ai Guvernului și ai Băncii Naționale.

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan Gruia, a transmis în cadrul conferinței o serie de mesaje-cheie privind programele de finanțare și măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri:

„Din punct de vedere al programului Start-Up Nation, care este în derulare în momentul de față, sunt peste 440 de milioane de euro alocați acolo. Deși au fost niște opinii a unor colegi din potențiala viitoare coaliție – și nu o să le spun numele și nici partidul din care fac parte – de a anula acel program Start-Up Nation, vă spun că e imposibil, în contextul în care deja este în derulare și se află în grafic, iar acei bani din programele operaționale nu pot să fie folosiți cu altă destinație.”

„Ce pot să vă spun referitor la programele de digitalizare pe care le gestionează Ministerul Economiei și Digitalizării – în urma negocierii cu cei din Comisia Europeană – nu au fost sume de bani care să se piardă. Acolo unde am avut o absorbție foarte bună și supra-contractare, am accesat acei bani și am alocat bani suplimentari de la programele care fie s-au blocat în procedură de achiziție publică datorită contestațiilor suplimentare. Ideea este că nu pierdem bani de acolo.”

Ministrul a adus în discuție și noile soluții de finanțare pentru companii:

„Pe schemele de ajutor de stat finanțate din bugetul de stat e o analiză și o discuție în continuare pentru a vedea modul în care vor fi implementate și pot să vă spun un lucru pe care l-am discutat împreună cu ministrul finanțelor, Tánczos Barna, și anume soluții pentru finanțarea a tot ce înseamnă companii private din România, fie că sunt deținute de către stat, fie că sunt companii mari, cu capital privat, care vor putea să se împrumute pentru capital de lucru și investiții la dobânzi foarte bune, în condiții mult mai avantajoase decât cele aflate pe piața bancară din România de astăzi.”

Aceste soluții vin într-un „format standard, agreat cu statul român, agreat cu Banca Mondială prin intermediul ARC, cu garanții din partea MIGA. Vorbesc de dobânzi cuprinse între 2 și 3%, cu perioadă de grație, condiții foarte avantajoase.”