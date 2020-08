Subînţelesul formulelor de "adio". Lidia Fecioru: "Când ai auzit fraza asta, îți faci bagajele"

"Pauză în relaţie? Când ai auzit fraza asta, îşi faci bagajele.

În această perioadă, cel mai des se întâlnesc aceste fraze, că am obosit, că vreau să mă adun, să mă concentrez, să văd dacă asta îmi doresc sau am nevoie de timp pentru a mă putea descoperi. Ori nu e nimic cu tine, eu am o problemă, sau eu acum sunt fericită, dar parcă nu mă văd cu tine în viitor.

Acea relaţie e moartă de mult", a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3.

Motivele de pauză, 90% minciuni

Cât priveşte motivele de pauză de mai sus, Lidia Fecioru spune că "în 90% din cazuri, ele sunt minciuni".

Acelaşi lucru pot spune şi femeile, şi bărbaţii, respectiv să ceară pauză într-o relaţie, însă această cerere poate avea diverse semnificaţii.

Lidia Fecioru: După pauză, rămân nodurile în relaţie

"Unii vor pauză în relaţie că mai au o relaţie şi vor să vadă dacă pot apăsa pedala pe cealaltă relaţie. Indiferent cât am vrea să fie de netedă, rămân nodurile", a spus Lidia Fecioru.

"Dar ce se întâmplă în sufletul celui căruia i s-a spus că vrea pauză în relaţie? Acel om îşi va căuta vina, dar el e ok. (...) Un bărbat vine cu tine să-ţi rezolve problemele, nu să-ţi aducă altele noi", a concluzionat bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.