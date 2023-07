Cea mai norocoasă zodie în 2023, cu Cristina Demetrescu. Nativii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap

Cea mai norocoasă zodie în 2023, cu Cristina Demetrescu. Sunt energii care ne pun frână, dar noi trebuie să găsim soluţii şi nu trebuie să aşteptăm ca cineva să ne rezolve problemele.

Anul 2022 a fost ceva mai amar, iar 2023 este chiar un an picant. Acest an are o personalitate aparte. Accentul se pune pe zodia Peşti, pentru că vorbim de un an karmic pentru ei. Berbec, care este zodia începutului şi cea a Taurului care este o zodie fertilă.

Foarte multe persoane din cauza acestor tranzite se pot simți constrânse. Acest an ne învaţă că toată viaţa este o luptă şi că nu trebuie să aşteptăm nimic. Cam asta ne învaţă acest 2023. Este un an cu extreme. Este un an poate mai puţin bun pentru cei care trag după ei trecutul.

Trebuie să ne găsim propriile resurse. Există energii mai abundente din punct de vedere financiar. Sunt energii care ne pun frână, dar noi trebuie să găsim soluţii. Nu trebuie să aşteptăm ca cineva să ne rezolve problemele.

Karma pe Balanţă spune că dacă o să aşteptăm în continuare, aceste lucruri nu vor veni. Saturn în Peşti ne învaţă de ideea de a fi mai buni. Putem să vedem minuni şi, totodată, nenorociri. Putem chiar fi noi ce care vom salva pe alţii. Pe de altă parte, acest an înseamnă să-ţi construiești viaţa pe o mentalitate mai bună. Nimic nu vine dacă noi suntem într-o stare pasivă.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Berbec

Anul acesta destinul va sta în această zodie. Berbecii vor avea multă putere, energie şi vor acţiona cu curaj în multe situaţii. Mai pot avea nişte probleme de sănătate, dar este un an în care trebuie să-şi ducă toate probleme mai departe. Dacă nu acum, atunci nu se ştie când. Anul este foarte profitabil pentru ei şi din punct de vedere financiar. Este un moment ideal pentru Berbeci în ceea ce priveşte sectorul financiar. Jupiter va sta un an în sectorul banilor, aşa că trebă aibă curajul să investească.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Taur

Taurul este a doua zodie cea mai norocoasă în 2023. Sensul vieţii este chiar pe zodia lor. Destinul îi ajută pe Tauri sau îi forţează pe unii dintre ei. Destinul îi mişcă din inerţie. Taurul este o zodie cu ataşamente cumva destinul îi mişcă puţin. Poate fi anul în care să se îndrăgostească, să se căsătorească şi să facă copii. Jupiter le spune să încerce să caute ceea ce vor şi trebuie. Este un an foarte bun pentru antreprenori, pentru cei care vor să-şi urmeze pasiunile. Taurul trebuie să aibă grijă de sănătatea lui, pentu că au o planetă foarte bună.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Gemeni

Gemenii scapă de prizonierate, boli, duşmanii, procese. Se eliberează cu alte cuvinte, lucru care îi ajută să fie mai energici şi să ocupe funcţii înalte. Pot fi şi oameni sacrificaţi sau pot fi puşi în situaţii inedite. Cariera va fi pe primul plan pentru ei. Pentru asta vor trebui să facă şi o plată Universului. Este un an bun şi de a petrece timp cu prietenii sau să facă parte din grupuri cu interese comune.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Rac

Sper ca până în momentul de faţă, Racii au făcut acele schimbări pe care ei le ştiu şi le simt. De fapt, să-şi desfacă acea funie legată de picior, care este legată de un stâlp, care nu are niciun nod. Ei trebuie să înţeleagă că acea funie este doar în capul lor. Să încerce să-şi facă curaj pentru că au un an 2023 foarte bun. Este un an cu direcţii înalte. Racii sunt mai casnici şi nu prea au curajul să viseze la lucruri măreţe. Anul 2023 este un an de carieră pentru ei. Este acel moment în care trebuie să dea nişte examene. Pot intra într-un minister şi să ocupe funcţii înalte. Racii trebuie să aibă curajul să facă ceea ce simt în 2023. Totodată, anul 2023 este şi un an al călătoriilor pentru ei.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Leu

Atenţie la Luna Neagră! Poate să-i orbească puţin acestă lună şi să nu vadă toate oportunităţile. Mulţi nativi simt blocaje. Nu se mai regăsesc în anumite dimensiuni. Îşi pot face planuri de călătorie. Unii pot călătorii pentru puţin timp, iar alţii pot pleca definitiv din ţară. Alţii pot încerca multe lucruri pe care nu le-au mai încercat. Vorbim de poziţii înalte şi pentru ei. Anul 2023 vine cu surprize nemaipomenite şi pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Fecioară

Fecioara trebuie să-şi găsească locul şi să se hotărască cărui loc aparţine. Mai multă presiune în ceea ce priveşte mariajele, căsătoria. Este posibil să se sacrifice pentru partener. Poate partenerul trebuie să se mute în altă ţară pentru a câştiga mai bine. Pot veni bani din partaje, moşteniri. Nu sunt bani din salarii, ci din alte surse. Este un an foarte profitabil pentru ele. Este bine să înveţe şi să călătorească. Să se ocupe de liniştea lor. Să descopere acele orizonturi care le aduc liniştea interioară.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Balanţă

Balanţele sunt într-un proces de schimbare şi renunţare la obiceiuri vechi. Acest an este un an de schimbare de macaz. Pot începe noi joburi, meserii noi. Este un an foarte bun pentru căsătorii, parteneriate. Un an bun pentru câştigarea unor procese. Karma este în zodia Balanţei. Ele au ceva de decontat Universului. Pentru ele poate fi un an profital, dacă ştiu la ce să renunţe în 2023.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Scorpion

Scorpionii au sentimente mai profunde în acest an 2023. Tinerii pot avea probleme care îi pot maturiza foarte repede. Planeta profesor vine cu sentimente puternice, iubiri imposibile, cumva de a face sacrificii pentru persoana iubită. Poate fi un an mai complicat pentru a face copii sau pentru adopție. Este un an bun pentru carieră. Pot să-şi găsească uşor joburi dorite. Este un an bun pentru ajutor din partea altora.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Săgetător

Emoţiile pot fi foarte puternice pentru ei. Pot fi multe apăsări, pot fi multe frământări pentru ei. Credinţa este foarte importantă în acest an. Aceste emoţii pot veni de la familie, de la nevoia de a fi independenţi. Este un an foarte bun pentru a face copii. Este şi un an bun pentru căsătorie sau pentru iubiri pasionale. Aceste frământări au un scop. Nu sunt aşa pur şi simplu, ci pentru a ne ajuta pe noi să ne cunoaştem mai bine.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Capricorn

Capricornii se pot întoarce la şcoală. Au un an foarte bun pentru rezolvarea unor proiecte imobiliare, vânzări. Un an foarte bun sentimental, în relaţia cu copiii mici, cu copiii mari. Le pot lua copiilor case. Cei care învaţă se mai leagă şi de casa iubirii. Cine învaţă, se va şi îndrăgosti. Este un an 2023 al curiozităţilor. Îşi pot lua o diplomă de formatori şi pot preda.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Vărsător

Vărsătorii au avut o perioadă grea. Unii au dus multe lucruri pe umeri. Poate că acest lucru i-a maturizat. Urmează o perioadă de investiţie. Nu vorbim despre a scoate bani, ci de a investi cu cap. Unii poate trebuie să mai şi învețe. Investesc în turism sau în case de vacanţă. Se vor extinde în 2023. Nu neapărat pentru ei, ci se gândesc la o investiție în acest sens. Trebuie să se gândească la prezent.

Horoscop zodii norocoase în 2023, cu Cristina Demetrescu pentru Peşti

Pentru Peşti, ei vor fi marii maeştri în 2023. Este pentru prima dată pentru unii când conștientizează care este menirea lor. Poate au fost captivi în misiuni aiurea. Trebuie să se repoziționeze profesional. Rămân cumva blocați. Saturn le va da multă putere şi concentrare. Pot sta pe foarte mulţi bani în 2023. Este vorba că acum o vor lua de la 0.