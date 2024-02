Atac armat în masă la parada de la Super Bowl, în SUA. Cel puțin 22 de persoane au fost împușcate în Kansas City. Un atacator a fost neutralizat de un civil iar scena a fost filmată de fiica sa

Cel puțin 22 de persoane au suferit răni provocate cu arme de foc, iar o femeie, DJ la un post de radio (foto interior), a murit.

Numele victimei este Lisa Lopez-Galvan, potrivit unei postări făcute pe o rețea socială de stația KKFI, la care femeia lucra.

"Cu tristețe profundă și cu inima grea, anunțăm comunitatea noastră că DJ-ul Lisa Lopez, gazda emisiunii Taste of Tejano, și-a pierdut viața", a menționat sursa citată.

Poliția nu a dat imediat detalii legate de acest deces.

Dintre cei peste 20 de răniți, opt au suferit răni care le-au pus în mod iminent viața în pericol, iar alți șapte au suferit răni grave.

Conform șefului poliției din Kansas City, Stacey Graves, împușcăturile au avut loc în centrul orașului, în partea de vest a Union Station.

Unele dintre victimele împușcate sunt copii, a precizat șeful interimar al Departamentului de pompieri din Kansas City, Ross Grundyson, citat de CNN.

În GALERIA FOTO următoare, imagini surprinse în timpul atacului armat în masă, de miercuri, din Kansas City:

Poliția a reținut trei persoane iar o înregistrare video care circulă pe internet arată cum un civil l-a neutralizat pe unul dintre atacatori, lovindu-l din spate și deposedându-l de armă.

Ulterior, CNN l-a intervievat pe acest bărbat, care l-a prins înaintea poliției pe agresor.

Numele lui este Paul Contreras. Imaginile care s-au viralizat au fost filmate de fiica acestuia.

Paul Contreras, credited with tackling a suspected shooter at the Chiefs parade in Kansas City #KansasCity #KansasCityChiefs pic.twitter.com/kyYlt3JSeQ