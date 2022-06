Biden, mesaj pentru Putin în The New York Times, la două luni după ce l-a numit pe liderul rus "măcelar" și a spus că nu mai poate rămâne la putere

Biden a publicat un material de opinie în cotidianul The New York Times, în care a precizat că obiectivul SUA în Ucraina este acela de a vedea o țară democratică, independentă, suverană și prosperă, dotată cu mijloacele de a descuraja și de a se apăra împotriva oricărei noi agresiuni.

Potrivit președintelui american, noul pachet de ajutor militar va da Kievului posibilitatea de a executa lovituri mai precise asupra țintelor esențiale pe câmpul de luptă.

Biden a ținut să precizeze clar care sunt intențiile Statelor Unite în Ucraina și a menționat că SUA nu caută o confruntare directă cu Rusia.

Biden: "Nu vom căuta să-l înlăturăm pe Putin de la putere"

"Nu căutăm un război între NATO și Rusia. În timp ce sunt în dezacord cu dl. Putin și consider că faptele sale sunt odioase, SUA nu vor încerca să provoace înlăturarea sa la Moscova", a scris președintele american în articolul din The New York Times.

CNN notează că această precizare vine la circa două luni după ce Biden, aflat la Varșovia în cadrul unei vizite în Europa, a spus că Putin este un "măcelar" care "nu poate să rămână la putere".

"Atâta vreme cât Statele Unite și aliații NATO nu sunt atacați, nu ne vom implica în mod direct în acest conflict, nici prin trimiterea de soldați americani în Ucraina, nici prin atacarea armatei ruse", a precizat Biden.

Biden: "Utilizarea armelor nucleare în Ucraina va atrage consecințe grave"

Cu trimitere la noile sisteme de rachete anunțate pentru Ucraina, liderul de la Casa Albă a subliniat că SUA nu încurajează Ucraina să execute lovituri peste granițele sale.

"Nu dorim să prelungim războiul, doar pentru a provoca suferințe Rusiei", a indicat el.

Președintele american a mai scris că, în prezent, "oficialii americani nu văd niciun indiciu că Rusia ar intenționa să recurgă la arme nucleare în Ucraina", deși retorica rusă în care este agitată amenințarea nucleară este "periculoasă și extrem de iresponsabilă".

"Vreau să fiu clar: utilizarea de arme nucleare în acest conflict, indiferent la ce scară, este total inacceptabilă pentru noi și pentru restul lumii și va antrena consecințe grave", a concluzionat Joe Biden.