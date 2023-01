Busculadă mortală la stadionul unde o echipă din România arbitrează finala Cupei Golfului. Cel puțin o persoană a fost ucisă

Aici se desfășoară, joi seară, de la ora 18 (ora României) meciul dintre echipele naționale de fotbal ale Irakului și Omanului, care se înfruntă în finala Cupei Golfului.

Este pentru prima dată din 1979 când Irakul găzduiește finala Cupei Națiunilor din Golf, potrivit CNN.

Partida este arbitrată de o echipă din România, formată din Istvan Kovacs la centru și Vasile Marinescu și Mihai Artene, tușieri, potrivit Federației Române de Fotbal.

Mii de suporteri s-au adunat în jurul stadionului cu câteva ore înainte de debutul partidei, deși toate locurile în interiorul arenei sportive au fost ocupate.

Watch: One person has died and “dozens” have been injured in a stampede outside a stadium in #Iraq on Thursday where the Gulf Cup final will be played.#GulfCup #Basrahttps://t.co/LRloPis00L pic.twitter.com/U1PYa5qEBb