"După război, Rusia va înceta să existe ca amenințare militară pentru Europa!" | Un consilier al lui Zelenski cere occidentalilor să aibă răbdare cu contraofensiva Kievului

Mihailo Podoliak (foto) amintește că, înainte de invazie, armata Rusiei era "temută la modul isteric și nici nu-și imagina cineva că ar putea fi contracarată în mod eficient".

"Pentru a demonta, în sfârșit, un alt mit la care, până recent, oamenilor le era frică să se gândească: toată lumea trebuie să aibă răbdare și să monitorizeze îndeaproape activitatea de înaltă calitate a forțelor armate ale Ucrainei.

Vor ajunge, în orice caz, la o concluzie obligatorie și corectă: Rusia va înceta să mai existe, ca amenințare militară, după războiul din Ucraina.

Cel puțin pentru Ucraina și Europa. Între timp, operațiunile ofensive continuă", a Podoliak X (Twitter).

When someone talks about the Ukrainian counteroffensive, its speed, directions and efficiency, gives advice or confidently states that something is "definitely not going according to plan," the main thing to remember is that yesterday (before the full-scale invasion of Ukraine)…