Printre aliații occidentali ai Ucrainei se instalează scepticismul cu privire la capacitatea Kievului de a câștiga războiul

Un diplomat occidental de rang înalt, citat de CNN, a spus că "rămâne de văzut" în următoarele două săptămâni dacă sunt șanse ca (ucrainenii) să facă progrese.

"Este însă extrem de improbabil ca ei să realizeze avansuri care să schimbe, cu adevărat, echilibrul acestui conflict", a spus oficialul occidental.

Mike Quigley, un congresman democrat din Illinois, s-a întors recent de la întâlniri derulate în Europa cu comandanții americani care antrenează forțele armate ucrainene.

Quigley a spus că discuțiile au relevat "provocările" cu care se confruntă ofensiva Kievului, precum și faptul că acesta este "cel mai dificil moment al războiului".

Ministerul britanic al Apărării a publicat, marți, harta actualizată a situației de pe frontul din Ucraina.

Conform sursei citate, rușii au cinci mari concentrări de forțe militare dispuse pe întreg arcul sud-estic al teritoriului ucrainean.

Avansurile Kievului sunt marcate cu săgeți verzi pe trei direcții: Orehov (Orikhiv), zona din apropiere de Vugledar și Bahmut, orașul pierdut în fața mercenarilor Wagner.

"Invazia ilegală și neprovocată a Ucrainei continuă", a scris ministerul britanic în postarea cu harta conflictului, pe platforma X (Twitter), fără alte informații sau comentarii.

Săptămâna trecută, Londra a venit cu o explicație inedită pentru ritmul neconvingător al contraofensivei ucrainene.

