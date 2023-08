"Râul și ramul" nu mai sunt prieteni cu ucraineanul. Londra a aflat de ce merge greu contraofensiva Kievului

El a arătat că forțele rusești au avut suficient timp, în lunile de ocupație, să își pregătească apărarea și să amplaseze câmpuri de mine pe suprafețe vaste.

"Numărul de mine de pe teritoriul pe care trupele noastre l-au recucerit este de-a dreptul nebunesc. În medie, există trei, patru sau cinci mine pe metru pătrat", a spus el.

Danilov a repetat afirmațiile președintelui Volodimir Zelenski, care a spus că progresele contraofensivei, deși mai lente decât se spera, nu pot fi grăbite, deoarece sunt în joc vieți omenești.

"Nimeni nu poate stabili termene limită pentru noi, cu excepția noastră... nu există un calendar fix", a spus el.

La Londra, Ministerul britanic al Apărării a venit cu o explicație nouă pentru progresele reduse ale Ucrainei în ultimele săptămâni ale contraofensivei.

Instituția britanică a concluzionat că operațiunile ucrainene pe front sunt îngreunate de vegetația crescută pe terenurile agricole nelucrate în cele aproape 18 luni de război.

"Lăstărișul care crește pe câmpurile de luptă din sudul Ucrainei este, probabil, un factor care contribuie la progresul în general lent în zonă.

Terenurile predominant arabile din zona de luptă au fost lăsate în paragină timp de 18 luni, iar reapariție buruienilor și arbuștilor s-a accelerat în condițiile unei veri calde și umede.

Vegetația ajută la camuflarea pozițiilor defensive rusești și face câmpurile de mine mai greu de curățat.

Deși lăstărișul poate oferi, de asemenea, acoperire pentru mici atacuri (ucrainene) de infanterie camuflate, efectul net este acela de a îngreuna avansarea ambelor părți", arată Ministerul britanic al Apărării în informarea sa zilnică privind războiul din Ucraina.

