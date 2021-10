Un elan a trăit doi ani cu un cauciuc în jurul gâtului. Cum a fost eliberat

Vreme de doi ani, elanul a fost observat de mai multe ori cu anvelopa în jurul gâtului. Oficialii care se ocupă cu fauna sălbatică au eșuat de mai multe ori în încercarea de a-l elibera.

Prima dată a fost văzut în 2019 în Muntele Evans Wilderness, la aproximativ 30 de mile vest de Denver, de un angajat al Colorado Parks and Wildlife. Omul făcea inventarul populației ovinelor și caprelor de munte.

Ulterior, animalul a fost surprins de camere de mai multe ori. Specialiștii au analizat imaginile și au ajuns la concluzia că anvelopa nu îi afectează capacitatea de a mânca și a bea.

Totuși, aceștia erau îngrijorați că elanul ar putea să se încurce în ramuri de copaci sau ar putea să rămână înțepenit pe undeva, inlusiv în coarnele altul animal.

Colorado Parks and Wildlife a distribuit imaginile, în speranța că oamenii care îl vor vedea vor anunța în ce zonă se află. Săptămâna trecută, acest lucru s-a întâmplat.

Doi angajați ai companiei au reușit să tranchilizeze masculul de patru ani și 600 de kilograme. Aceștia au fost nevoiți să-i taie coarnele pentru a îndepărta anvelopa.

”Fiind în sălbăticie, nu ne așteptam să putem pune mâna pe elan din cauza distanței față de civilizație. Cu cât sunt mai retrași, cu atât este mai greu să ajungi la ei,” a declarat ofițerul CPW Scott Murdoch.

”De obicei, cu cât acești elani sunt mai departe de oameni, cu cât acționează mai sălbatic. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii ani, acest elan a fost greu de găsit și nu ne-am putut apropia de el," a adăugat.

Oamenii au estimat că anvelopa a fost umplută cu 10 kilograme de resturi și că elanul a scăpat 35 de kilograme, odată cu îndepărtarea cauciucului și a coarnelor. De asemenea, au fost surprinși de starea gâtului animalului.

Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb