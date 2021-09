Furtuna Ida paralizează nord-estul SUA cu inundații catastrofale. Cel puțin 9 oameni, inclusiv un copil de 2 ani, au murit în New York și New Jersey

Poliția din New York a precizat că o femeie de 86 de ani, din Queens, a fost găsită moartă în subsolul casei de fiul ei.

Alte șapte persoane și-au găsit sfârșitul în diverse zone din marele oraș.

În Passaic, New Jersey, cadavrul unui bărbat de aproximativ 70 de ani a fost recuperat din mijlocul apelor după ce mașina în care se afla a fost luată de viitură, a spus primarul orașului, Hector Lora, pentru CNN.

Salvatorii au fost împinși de ape sub vehicul, fiindu-le practic imposibil să ajute victima, a precizat ea.

Imagini difuzate de CNN relevă o mică parte din urmele trecerii Ida prin New Jersey: în Bloomfield, pe Broughton Avenue, se văd mașini abandonate, împrăștiate de-a lungul bulevardului. În Clifton, o ambulanță este pe jumătate înghițită de ape.

La New York City, apele au paralizat metropola, după cum a declarat guvernatorul statului american, Kathy Hochul, care a preluat funcția cu doar 9 zile în urmă, după ce predecesorul său, Andrew Cuomo, a demisionat în urma unui scandal sexual.

Aceasta le-a cerut rezidenților să rămână în case și să verifice care este situația celor apropiați.

Guvernatorul, dar și alți oficiali, au arătat că precipitațiile au atins un nivel nemaiîntâlnit iar oamenii au fost prinși cu garda jos și au fost șocați de rapiditatea și anvergura revărsării de ape.

"Oamenii credeau că pot coborî în siguranță în subsol sau să ia trenul și, dintr-o dată, acest eveniment meteorologic fără precedent a schimbat totul și New York City a fost efectiv paralizat", a spus Hochul.

