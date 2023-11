"Îl cunoști pe tipul ăsta?" Surpriza lui Joe Biden pentru Xi Jinping | Președintele chinez, aplaudat de Elon Musk și Tim Cook

Declarația a fost făcută de liderul chinez Xi Jinping în fața reprezentanților mediului de afaceri american, la câteva ore după discuțiile bilaterale cu președintele Joe Biden, la San Francisco.

La finalul discuțiilor, Biden a ieșit, singur, la declarații de presă și a anunțat reluarea legăturilor militare între SUA și China.

La rândul său, liderul de la Beijing și-a continuat agenda, participând la evenimentul găzduit de Consiliul de Afaceri și de Comitetul Național pentru Relații SUA - China.

Citește și: SUA şi China reiau legăturile militare iar Xi Jinping rămâne "un dictator" | Anunțurile făcute de președintele SUA, Joe Biden, după întâlnirea cu omologul chinez

În timpul prezenței sale în Statele Unite, președintele chinez se află într-o campanie de atragere a companiilor americane, pe fondul scăderii investițiilor străine în statul comunist, notează CNN, care precizează că la discursul lui Xi au asistat Tim Cook, directorul general al Apple, și Elon Musk, directorul general al Tesla.

Potrivit CNN, companiile din SUA sunt precaute în fața încetinirii economice a Chinei și a controlului tot mai strâns exercitat de guvern asupra economiei acestei țări.

"Dacă ne privim unul pe celălalt - SUA și China - drept cel mai mare rival, drept cea mai importantă provocare geopolitică și drept o amenințare permanentă, acest lucru va duce, inevitabil, la politici, acțiuni și rezultate greșite", a estimat președintele chinez.

"China dorește să fie un partener și un prieten al Statelor Unite (...) China nu a pariat niciodată pe faptul că Statele Unite vor pierde, nu a intervenit niciodată în afacerile interne ale SUA și nu intenționează să provoace sau să înlocuiască SUA. China este fericită să vadă Statele Unite ale Americii încrezătoare, deschise și prospere", a continuat el.

În mod corespunzător, Statele Unite ar trebui "să salute o China pașnică, stabilă și prosperă", a subliniat Xi Jinping.

Discursul său a fost aplaudat de cei prezenți, fiind presărat cu referințe istorice și amintiri de la prima vizită în SUA a actualului lider de la Beijing, pe când avea 31 de ani.

Astfel, în urmă cu 38 de ani, tânărul Xi Jinping s-a pozat în fața celebrului pod Golden Gate din San Francisco.

Pe atunci, el era doar un lider districtual din provincia Hebei, care a venit în America în fruntea unei delegații de agricultori pentru a lua contact cu tehnologia locală în materie de porumb și soia.

"În această dimineață, președintele Biden a dezgropat fotografia de undeva și mi-a arătat-o", a spus el, în râsetele celor prezenți.

Momentul a fost evocat pe rețeaua X și de Hua Chunyng, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe de la Beijing, într-o postare însoțită de fotografia realizată acum patru decenii, având următorul conținut:

"Președintele Biden a indicat o fotografie din telefonul său, în care se vede un tânăr pozând cu podul Golden Gate pe fundal, și l-a întrebat pe președintele Xi: '- Îl cunoști?' '- O, da, era acum 38 de ani', a răspuns acesta din urmă."

Pointing to a photo in his phone with the Golden Gate Bridge in the background, President Biden asked President Xi, “Do you know this young man?” “Oh yes,” said President Xi, “this was 38 years ago.”? pic.twitter.com/r65Em6Z7oS