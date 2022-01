Incendiul masiv din Colorado, lichidat cu un ajutor neașteptat. "Un miracol de Sărbători", spun localnicii și autoritățile

Ninsoarea a ajutat la stingerea ultimului foc.

Flăcările au măturat o suprafață de zeci de mii de metri pătrați, distrugând sute de case.

Intensitatea și rapiditatea cu care s-a răspândit acest nou dezastru, pe fondul secetei extreme, au dus la evacuarea a zeci de mii de oameni.

Un localnic a spus că mai multe familii din zonele afectate "au pierdut totul" și că a fost un "miracol de Sărbători" faptul că nu a fost nimeni ucis.

La maximul intensității sale, incendiul din Colorado a fost alimentat de vânturi de forța unui uragan, care au atins 169 de kilometri pe oră.

Furtuna de foc a înaintat cu pași uriași și a cuprins autostrăzi și comunități întregi.

Schimbările climatice cresc riscul de vreme fierbinte și uscată, care favorizează incendiile de vegetație iar experții atrag atenția că astfel de fenomene s-au intensificat în America de Nord în ultimii ani.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Localnicii, martori la distrugerea completă a caselor lor

În contextul ninsorilor care au început să cadă în Colorado, oficialitățile nu se așteaptă ca incendiul să mai prezinte pericol.

Jeff Conroy este unul dintre cei care și-au văzut casa familială arzând până la temelie.

S-a întâmplat în Louisville.

"Pompierii au plecat înaintea mea. Știau că nu mai poate fi salvată, dar trebuia să văd. Și am stat până ce pereții casei noastre s-au năruit", a spus el pentru USA Today.

Linda Jackson, o altă localnică, a fost, la rândul ei, martoră la distrugerea completă a locuinței în care trăia de 20 de ani.

"Puteam să văd flăcările în curte și am știut că trebuie să ies din casă. Am coborât. În garaj nu era curent electric și ușa nu se deschidea. M-am gândit ies și să merg pe stradă, dar am sunat la numărul de urgență, iar pompierii au venit și m-au scos", a povestit ea.

Șase persoane au fost rănite în incendiile din Colorado dar nu s-au înregistrat decese, aspect care i-a făcut pe oficialii locali să spună că a fost "un miracol".

Președintele Joe Biden a aprobat măsuri de ajutor în caz de dezastru, în sprijinul celor afectați.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal