Anul Nou, în flăcări, în SUA. Statul Colorado, devastat de incendii care au distrus sute de case. A fost declarată starea de urgență

Focurile, care se răspândesc rapid, pârjolesc districtul Boulder, la nord de Denver.

Deocamdată, nu există confirmări oficiale privind decesele însă autoritățile spun că este probabil să apară victime, pe măsură ce flăcările se extind.

Circa 30.000 de oameni din Louisville și Superior au fost notificați, joi, să-și părăsească locuințele.

Guvernatorul Jared Polis a decretat stare de urgență.

"Acest incendiu nu este, neapărat, o problemă de resurse. Este o forță a naturii. Sperăm ca vânturile să se stingă, că vremea se va schimba. Dar pentru cei care sunt direct afectați, să știți că nu sunteți singuri", a declarat Polis.

Vânturi cu viteze ce circa 170 de kilometri pe oră împrăștie flăcările în regiune, după o secetă istorică.

În timp ce precedentele incendii de vegetație din Colorado au avut loc în zonele rurale, ultimele focare se manifestă mai aproape de orașele acestui stat.

Pentru cel puțin o parte dintre incendii, cauza declanșatoare au constituit-o liniile de electricitate doborâte de vântul puternic.

Aproape 400 de case au fost mistuite în vestul orașului Superior și alte peste 210 au ars în partea veche a localității.

În Superior au mai fost distruse un complex comercial și un hotel.

