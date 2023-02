Joe Biden, atacat la Washington după vizita-surpriză în Ucraina

Cu toate acestea, unii republicani din Congres au folosit oportunitatea vizitei de luni, din Ucraina, pentru a-l ataca pe liderul de la Casa Albă.

Marjorie Taylor Greene, una dintre cele mai ascuțite voci anti-Biden din Camera Reprezentanților, a calificat călătoria lui Biden drept "incredibil de insultătoare" și a susținut că acest demers demonstrează o politică de tipul "America Last" (America pe ultimul loc, n.r.).

"Este incredibil de insultător. Astăzi, de Ziua Președintelui (sărbătorită anul acesta în SUA chiar pe 20 februarie, n.r.), Joe Biden, președintele Statelor Unite, a ales Ucraina în detrimentul Americii, forțând în același timp poporul american să plătească pentru guvernul și pentru războiul din Ucraina. Nu pot exprima cât de mult îl urăsc americanii pe Joe Biden", a scris Greene pe Twitter.

