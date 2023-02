Președintele american Joe Biden, huiduit în Congres la discursul despre Starea Uniunii | I s-a strigat "Mincinosule" iar republicanii au protestat zgomotos

Concret, Biden, a cărui administrație caută să ajungă la un acord cu republicanii pe tema plafonului datoriei guvernamentale, i-a acuzat pe unii congresmani ai acestui partid că vor să reducă sau să pună capăt programului de asigurări medicale - Medicare, dar și asigurărilor sociale.

De fapt, Casa Albă transmite de săptămâni întregi mesaje conform cărora republicanii vor să taie Asigurările Sociale și Medicare.

Tot de săptămâni întregi, republicanii neagă aceste intenții.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Kevin McCarthy, a respins în mod explicit ideea că reducerile sau modificările programelor respective ar fi negociate cu Casa Albă în schimbul unei creșteri a plafonului de îndatorare pentru guvernul federal.

Cu aceste precizări, era previzibil că abordarea acestui subiect de către Biden în discursul din Congres avea să provoace tensiuni.

Citește și: Cine ar putea fi candidații în cursa de anul viitor pentru Casa Albă | Interviu exclusiv cu strategul american Dan Shomon

Și exact așa s-a întâmplat.

"Înțeleg că unii dintre prietenii mei republicani vor să ia ostatică economia dacă nu sunt de acord cu planurile lor. Toți cei de acasă ar trebui să știți care sunt planurile lor. În loc să îi facă pe cei bogați să-și plătească echitabil dările, unii republicani vor ca Medicare și Asigurările Sociale să dispară. Nu spun că este vorba de o majoritate", a insistat Biden, confruntat cu un cor de huiduieli în creștere.

"Oricine se îndoiește, să contacteze biroul meu, îi voi da o copie a propunerii", a plusat președintele.

Deși Biden a precizat că s-a referit doar la "unii republicani" care ar dori sfârșitul programelor de asigurări sociale și de sănătate, reacția taberei republicane a fost promptă și foarte vocală.

De pe băncile acestui partid președintelui i s-a strigat "Mincinosule!"

“Liar." At least one Republican yelled at President Biden after he suggests some in the GOP want to cut social programs. https://t.co/2UT1arhQT1 pic.twitter.com/dCcgtWGVOr