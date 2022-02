Joe Biden: "Am convenit cu liderii G7 sancțiuni devastatoare împotriva Rusiei"

"În această dimineață, m-am întâlnit cu omologii mei din G7 pentru a discuta atacul nejustificat al președintelui Putin asupra Ucrainei și am convenit să mergem mai departe cu pachete devastatoare de sancțiuni și cu alte măsuri economice pentru a face Rusia răspunzătoare. Suntem alături de curajosul popor ucrainean", a precizat președintele american.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w