Momentul în care bomba aruncată din avionul Suhoi Su-34 cade și explodează în orașul rusesc Belgorod | O mașină a ajuns pe acoperișul unui magazin

Imaginile arată că sunt două momente critice ale acestui incident.

Astfel, la secunda 10 în clipul următor, se vede praful ridicat de căderea unui obiect greu, probabil proiectilul căzut din bombardierul rusesc.

Impactul s-a produs în afara unei benzi carosabile, pe partea dreaptă a sensului de mers. Alături este, aparent, parcat un vehicul de culoare albă. Între timp, traficul rutier în zonă continuă până la secunda 28.

A video of the explosion of an air bomb in #Belgorod appeared. pic.twitter.com/xluEw7yhXk

O explozie de proporții spulberă împrejurimile și ridică în aer, pe lângă coloana de fum și flăcări, și mașina parcată în apropiere.

Aceasta avea să fie recuperată vineri dimineață tocmai de pe acoperișul unei clădiri, unde a aruncat-o suflul deflagrației.

In #Belgorod, a car was removed from the roof of a building, which flew there as a result of the explosion yesterday. pic.twitter.com/Zo0Unz9Ym6