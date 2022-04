Crucișătorul "Moscova" s-a scufundat la două zile după lansarea timbrului cu sloganul "Navă militară rusă, du-te la dracu!"

Un consilier prezidențial ucrainean a indicat că Moskva (Moscova) - a cărei scufundare a fost confirmată, joi, de armata rusă - a fost una dintre navele implicate în incidentul petrecut în februarie, la începutul invaziei.

Mica garnizoană a apărătorilor ucraineni a fost bombardată de pe mare cu rachete rusești, după ce apărătorii ucraineni au fost somați să se predea.

Rușii au trimis două nave de război, "Moscova" și "Vasilii Bikov", împotriva apărătorilor ucraineni.

"Suntem o navă rusă de război. Vă sugerăm să depuneți armele și să vă predați, pentru a evita vărsarea de sânge și victimele inutile. Altfel, veți fi bombardați. Ne-ați auzit?", se aude somația rușilor, repetată de două ori.

Răspunsul ucrainenilor a fost scurt: "Navă rusă de război, du-te la dracu!"

Inițial s-a crezut că toți militarii ucraineni de pe insulă au fost uciși de bombardamentul rus, însă unii dintre ei au supraviețuit.

Ei au făcut obiectul unui schimb de prizonieri între ruși și ucraineni.

Marți, serviciul poștal al Ucrainei a anunțat că a emis un timbru poștal cu sloganul, devenit celebru, "Navă rusă de război, du-te la dracu!".

Timbrul înfățișează un soldat ucrainean care înfruntă, cu o atitudine sfidătoare, o navă de război rusească în ape deschise.

