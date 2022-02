Ultimele cuvinte ale celor 13 soldați ucraineni care apărau Insula Șerpilor

Acest obiectiv militar a căzut joi în mâinile rușilor.

"Pe Insula Șerpilor, toate gărzile de frontieră au murit eroic, apărând obiectivul până la ultimul (...) Toți vor fi decorați, post-mortem, cu titlul de "Erou al Ucrainei. Glorie eternă celor care și-au dat viața pentru țară", a spus Zelenski.

Pe rețelele sociale circulă secvența audio care surprinde somațiile formulate de marina militară rusă la adresa soldaților de pe Insula Șerpilor și răspunsul acestora, înainte de a fi bombardați.

Moment before Ukrainian soldiers defending Serpent Island are targeted by a Russian warship. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/Q2vBVuM0Uj