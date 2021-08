Doi membri ai Congresului SUA au plecat de capul lor la Kabul. "E de nedescris să vezi militari SUA în mijlocul oamenilor cuprinși de emoții extreme"

Seth Moulton (foto, stânga), membru al Partidului Democrat și Peter Meijer (foto, dreapta), membru al Partidului Republican, au petrecut mai multe ore pe aeroportul din Kabul, marți, în plin proces de evacuare, care se desfășoară sub presiunea termenului-limită, 31 august.

Moulton a scris pe Twitter că el și colegul său republican au mers în Kabul tocmai pentru a susține cauza prelungirii procesului de evacuare după finele lunii august.

El susține că au planificat lucrurile astfel încât să nu afecteze operațiunile de extragere a civililor și să "nu ia locul nimănui".

Congresmanul democrat a publicat pe rețeaua de socializare o fotografie cu civili afgani opriți la intrarea în aeroport de militari și de garduri de sârmă ghimpată și a menționat "sentimentul de nedescris" pe care i-l provoacă priveliștea "soldaților americani înotând printr-o afluență de oameni disperați și pradă emoțiilor extreme, așa cum lumea n-a mai văzut".

Today with @RepMeijer I visited Kabul airport to conduct oversight on the evacuation.



Witnessing our young Marines and soldiers at the gates, navigating a confluence of humanity as raw and visceral as the world has ever seen, was indescribable. pic.twitter.com/bWGQh1iw2c